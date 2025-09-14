Desmantelaron dos aguantaderos de trapitos en Centenario

Vecinos de Barrio Sarmiento y la Ruta 7 habían denunciado robos, disparos y desorden en terrenos ocupados.

En las últimas horas, la Municipalidad de Centenario , en conjunto con la Policía, llevó adelante un operativo que puso fin a dos aguantaderos improvisados que venían generando preocupación en distintos sectores de la ciudad. Los puntos conflictivos estaban ubicados en un sector muy transitado por vecinos y automovilistas.

Las familias afectadas habían elevado pedidos formales al Consejo de Seguridad del municipio y al Concejo Deliberante, solicitando medidas urgentes. Los lugares estaban ubicados en el Barrio Sarmiento, en un terreno baldío de calle Mariano Moreno, y en el barranco frente a la primera rotonda de la Ruta 7 ,

La presión vecinal, sumada al registro de hechos delictivos en esas zonas, motivó finalmente la intervención de la Municipalidad junto al personal de Limpieza Urbana y efectivos de la Comisaría Quinta.

Aguantadero Centenario (1)

Un terreno abandonado convertido en refugio delictivo

El primer procedimiento se desarrolló en un lote baldío de calle Mariano Moreno, a pocos metros de Roca. Este espacio, abandonado desde hace años, se había transformado en un aguantadero donde se ocultaban elementos robados. Según testimonios de los vecinos en declaraciones con el portal informativo Centenario Digital, varias madrugadas se escucharon detonaciones que sembraron temor en un barrio históricamente tranquilo.

Durante el operativo, que se concretó el viernes pasado, se retiraron gran cantidad de residuos, colchones y hasta electrodomésticos en mal estado. Todo indicaba que se trataba de un lugar utilizado para ocultar objetos robados.

Carpas y nylons a la vera de la Ruta 7

El segundo punto crítico estaba ubicado en el barranco, frente al edificio del Patrimonio Histórico y Cultural, junto a la primera rotonda de la Ruta 7. Allí se habían levantado estructuras precarias con carpas y nylons, utilizadas por personas en situación de calle y sujetos vinculados a delitos en la zona del Casco Viejo.

De acuerdo con las investigaciones, ese sitio servía como escondite para quienes huían tras cometer robos en viviendas cercanas.

Aguantadero Centenario (2)

La limpieza de este sector permitió despejar un espacio que se había convertido en un foco de inseguridad a metros de una de las principales vías de acceso a la ciudad.

Controles periódicos

La decisión del municipio fue celebrada por las familias que habían denunciado la situación. El secretario de Gobierno municipal, en tanto, defendió la medida como una acción necesaria, mientras que por su parte, desde la Policía destacaron la articulación con el área de Limpieza Urbana y adelantaron que se intensificarán los patrullajes preventivos en ambos sectores.

Si bien la medida trajo tranquilidad, los vecinos expresaron cierta preocupación respecto a que la situación pueda repetirse.

En este sentido, desde el municipio confirmaron que se realizarán controles periódicos y se reforzará la presencia de personal de Seguridad Ciudadana. Además, se evalúa avanzar en el cerramiento del terreno de Mariano Moreno para evitar nuevas ocupaciones.

La intervención en Barrio Sarmiento y en la Ruta 7 se inscribe en una serie de acciones que buscan recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad comunitaria. El operativo fue recibido como una señal clara de que el municipio pretende dar respuesta a las demandas de los vecinos frente al avance de la inseguridad.