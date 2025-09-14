El duro momento de Alberto Cormillot tras la infidelidad de su mujer

A Alberto Cormillot, su manera clara y sencilla de transmitir conocimientos lo convirtió en una de las voces más respetadas y seguidas en los medios.

Alberto Cormillot es reconocido en todo el país no solo por su extensa trayectoria como médico nutricionista, sino también por su rol como comunicador en radio y televisión, donde durante décadas se dedicó a difundir consejos de salud y bienestar.

Su manera clara y sencilla de transmitir conocimientos lo convirtió en una de las voces más respetadas y seguidas en los medios. Sin embargo, detrás de esa figura pública de prestigio, el profesional también atravesó momentos difíciles en su vida personal, de los que no duda en hablar cuando siente que pueden servir de ejemplo o inspiración para otros.

En las últimas horas, el especialista sorprendió al recordar un episodio muy doloroso que marcó su historia personal: una fuerte depresión que sufrió a los 40 años, desencadenada tras descubrir la infidelidad por parte de su ex, en ese entonces su esposa lo estaba engañando. En una entrevista radial en el programa Todo Pasa de Urbana Play, Cormillot decidió sincerarse y revelar con crudeza cómo fue atravesar esa etapa oscura.

cormillot-edad-portada

Alberto Cormillot: “tuve una depresión que me duró seis meses”

“Cuando tuve 40 años tuve una depresión que me duró seis meses. Hasta ese momento, la felicidad para mí eran momentos”, expresó, dejando en claro que aquel período cambió radicalmente su manera de concebir la vida. Ante la consulta de qué había sucedido en su vida para llegar a ese estado, el médico fue tajante: “Mi mujer me había jorobado, la pesqué con otro. Me comí un garrón, no tenía ganas de despertarme. Me deprimía verme”.

Su definición de felicidad

Con la distancia que da el tiempo, también explicó cómo transformó ese dolor en aprendizaje y cómo hoy redefine lo que significa ser feliz. “Mi definición de felicidad es levantarme a la mañana”, dijo, mostrando que su perspectiva se volvió mucho más simple, real y ligada a las pequeñas cosas cotidianas.

Cormillot.jpg

Cuidar cuerpo y mente

No es la primera vez que Cormillot habla de la depresión, un tema al que suele referirse desde su formación médica y desde su experiencia personal. A lo largo de distintas charlas y entrevistas, ha remarcado la estrecha relación entre la mente y el cuerpo, y la importancia de cuidar la salud mental. También suele enumerar algunas herramientas que ayudan a sobrellevarla, como mantener proyectos activos, realizar actividad física, tener contacto con la naturaleza, cultivar relaciones sociales, cuidar la alimentación y practicar técnicas de relajación como el mindfulness.

Alberto Cormillot

Enseñanzas

El relato del médico se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron su valentía para contar públicamente una situación tan íntima y dolorosa. A los 87 años, Cormillot sigue siendo una figura influyente no solo en la medicina, sino también en el plano humano, mostrando que las adversidades pueden superarse y convertirse en una enseñanza de vida.