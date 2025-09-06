Según Wanda, la insólita coincidencia entre Maxi López y Mauro Icardi: "ambos me pidieron..."

Maxi López, Icardi, LGante... no se salvó nadie en el mano a mano entre Grego Rosello y Wanda Nara que podrá verse completo mañana por Telefé y Telefé Stream.

Mañana, domingo, Telefe Stream estrenará su nuevo ciclo de entrevistas Ferné con Grego, conducido por Grego Rosello . Para este debut, el programa contará con una invitada que promete dar que hablar y no solo en el primer episodio: nada menos que Wanda Nara .

La mediática se sentará frente al humorista para una charla a fondo, cargada de confesiones, anécdotas íntimas y revelaciones inesperadas. En los últimos días comenzaron a circular algunas imágenes del rodaje, donde se la vio a Wanda entre risas y bromas sobre la extensión de la entrevista. La misma se podrá ver a través del canal tradicional por algunos minutos y, luego, de manera completa en stream, es decir, el canal de youtube de la señal.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el anticipo de varios fragmentos que ya se mostraron en LAM. Allí, la empresaria se animó a hablar no solo de Mauro Icardi, sino también de su historia con Maxi López e incluso mencionó a L-Gante, sorprendiendo con una seguidilla de revelaciones que generaron impacto inmediato en redes sociales.

wandatelefe

Wanda Nara confesó que comenzó terapia

En uno de los pasajes más fuertes, la mediática no dudó en reconocer que está atravesando un proceso personal de introspección: “Estoy haciendo mucha terapia”, confesó con franqueza. A partir de esas sesiones, explicó que notó un patrón llamativo en sus relaciones pasadas: tanto Mauro como Maxi recurrieron a la misma estrategia cuando percibieron la posibilidad de una ruptura definitiva.

“El día que lo dejó a Maxi, estoy hablando mucho de él me va a poner un bozal legal, me dijo: 'Busquemos la nena'”, relató Wanda, recordando aquel momento clave de su separación con el exfutbolista, con quien es madre de tres hijos varones. El detalle de aquella propuesta no pasó desapercibido, ya que la empresaria lo conectó con una situación similar vivida años después con Icardi.

ssstwitter.com_1757124078671

Casarse o agrandar la familia como sinónimo de recuperación

“Después de todo lo que pasó con 'el Turco', Mauro, me decía: 'Busquemos el varón'”, reveló, dejando entrever que el delantero del Galatasaray también le sugirió ampliar la familia como una manera de recuperar la estabilidad en la pareja.

Pero las confesiones no se quedaron allí. La mediática agregó una tercera coincidencia, en este caso vinculada a L-Gante, con quien fue vinculada sentimentalmente en los últimos años: “Me pasó la última vez que hablé con Elián, me dijo: 'Quiero casarme con vos'”, aseguró Wanda frente a la reacción de sorpresa de Grego Roselló durante la charla.

Cumpleaños Wanda Nara Hijos.jpg Wanda festejó su cumpleaños en un bar de Recoleta junto a sus cinco hijos.

Mauro Icardi explotó en redes sociales

Estas declaraciones llegan en un contexto particularmente agitado para Mauro Icardi. Justo el mismo día en que se filtraron los avances del programa, el futbolista decidió expresarse en redes sociales con un fuerte descargo contra algunos periodistas y lo que él denominó “el ejército de trolls” que acompaña a Wanda. Además, continúa compartiendo fotos y videos junto a ella desde Estambul, mensajes que muchos interpretan como respuestas directas a las críticas y a los rumores que rodean a la pareja.

Con estas confesiones, el debut de Ferné con Grego se perfila como un verdadero evento televisivo. Wanda, fiel a su estilo, supo combinar humor, espontaneidad y sinceridad brutal, dejando frases que seguramente darán que hablar en los próximos días.