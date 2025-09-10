Quién es el futbolista de la selección que tendría un romance con Evangelina Anderson a escondidas

La modelo separada recientemente de Martín Demichelis habría sido vista con un reconocido futbolista de la selección argentina que está casado.

Evangelina Anderson está una vez más envuelta en un supuesto affaire con un futbolista de la selección argentina. El dato lo dio Yanina Latorre en su programa de América y arrojó una bomba que dé confirmarse tendrá un alto impacto en el ambiente.

Luego de frenar las versiones de “recuperar el tiempo perdido” que habría dicho la modelo a un periodista, ahora se le atribuye un apasionado encuentro con un compañero de Messi. El hombre en cuestión está casado y tiene hijos y esto obligó a Anderson a mantener el romance bajo siete llaves.

Claro que la participante de MasterChef Celebrity decidió anticipadamente frenar los rumores y desmentir absolutamente todo. Sin embargo, el nombre del jugador salió a la luz.

Se trata de Leandro Paredes, futbolista de la selección argentina y Boca juniors. Él está casado con Camila Galante y en marzo pasado se convirtió en padre por tercera vez junto a la modelo. La pareja ya tiene dos hijos más, Victoria y Giovanni.

Paredes Leandro Paredes

“Él habla demasiado. Ella es más recatada. A los dos famosos los presentó un amigo en común y se encontraban en su departamento. El romance estaría medio frenadito”, sumó la conductora de Sálvese quién pueda.