El mal momento de Emilia en México

La cantante argentina, Emilia , vivió un incómodo momento durante un show en México en el marco de su gira mundial ".mp3" que la ha llevado a hacer más de doce presentaciones en el país, sumadas a las de Madrid y Barcelona en España.

Llegado el momento del recital donde la entrerriana canta su canción "Perdonarte, ¿para qué?", la cual hizo en colaboración junto a Los Ángeles Azules, la artista propone una coreografía para hacer con el público y hacerlos parte de ese momento tan particular de su show.

Sin embargo, cuando comenzó a marcar los pasos que consistían en elevar los brazos y llevarlos de un lado al otro, los espectadores presentes en el recital se mostraron antipáticos a esta idea propuesta por la artista argentina. "Uno, dos, tres", volvió a intentarlo sin recibir respuesta a cambio por parte del público.

Porque fue a México y se encontró un público antifiesta

Entonces, expresó a modo de broma: "Ah no no, la cantidad de gente que no lo está haciendo, me ofende", y como siguieron sin reaccionar, volvió a acotar: "Me levantan la manos por favor se los pido". Finalmente, los fanáticos de Emilia terminaron siguiendo los pasos pero se generó un tenso momento que se hizo viral en la red.

El profundo y reflexivo posteo de Emilia que se volvió viral en redes sociales

Emilia presentó su nuevo álbum musical, "perfectas", y que incluye entre sus 11 tracks sus más recientes exitosos singles (bunda, blackout y pasarella). En ese contexto, la artista compartió una reflexión en un posteo de Instagram que rápidamente se volvió viral.

Con tres imágenes que promocionan su nuevo trabajo, el texto de la artista empieza así: "no hay forma de ser perfectas. la perfección no existe. es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres".

"Y capaz muchos digan que lo que estoy diciendo es una obviedad, o que no tiene sentido viniendo de mí... pero después de tantos comentarios, críticas, exigencias y expectativas, sentí que necesitaba hacer algo con todo eso", continuó diciendo.

Recordemos que Emilia está constantemente expuesta a las críticas. Desde sus silencios cuándo le preguntan por sus posturas políticas, hasta la estética que elige para sus videos y promociones, la artista siempre está en el ojo crítico de la audiencia.

"Me dijeron que soy un producto. que solo 'sirvo' para ser 'linda'. que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música. que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así. que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal. me dijeron mil veces lo que tenía que ser y hacer... y a veces, hasta me lo creí", continúa su texto.

"Con este EP hice lo que quise, lo que sentí. exageré todo. me burlé. me fui a lo más irónico. y aun así, las exigencias continuaron", explica en medio de su posteo Emilia. De esa manera indica hacía donde apunta con su nuevo trabajo musical.

"No soy un robot, ni un maquillaje perfecto, ni un maniquí de pasarela. sí, me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta. pero todo eso no me define. me cansé de leer críticas vacías. me cansé de que me digan lo que tengo que hacer. la perfección que dicen que yo “vendo”, en realidad, es la que ellos pretenden. y no existe. porque no voy a dejar de equivocarme. no voy a dejar de cambiar. no voy a dejar de crecer", agregó.

"Me costó un montón, pero aprendí a decirme cosas lindas y a seguir haciendo lo que me gusta, más allá de las expectativas de los demás. sigan intentando ser felices siempre y hagan lo que les gusta, aunque quieran convencerlas de que no son suficientes o 'perfectas' para eso. se los digo y me lo digo: no busquemos afuera lo que hay dentro nuestro. perfectas es una canción que hice a flor de piel, desde lo más profundo de mi corazón. y si a una sola persona su mensaje le sirve, a mí ya me alcanza. los amo. Emilia", cierra el mensaje de la cantante que se volvió viral.