El Chino Darín y Úrsula Corberó esperan su primer hijo: así fue el anuncio
La noticia fue confirmada por la actriz española con una impactante foto.
Úrsula Corberó anunció este martes que está embarazada. La novia de Chino Darín usó sus redes sociales para compartir la noticia con sus más de 19 millones de seguidores.
Con la frase “Esto no es IA” y la foto de ella posando con su panza en pleno crecimiento confirmó la feliz noticia. La publicación rápidamente se viralizó en las redes sociales y se llenó de mensajes de famosos.
“Ohhhhhh felicitaciones”, escribió Emilia Mernes. También se le sumó la reacción de sus seguidores que se emocionaron por la noticia.
Por su parte, el actor e hijo de Ricardo Darín hizo lo suyo en sus redes sociales. El Chino decidió compartir la fotografía que subió su novia con varios emoticones que muestran el estado de emoción y alegría que tiene con la llegada de su primer hijo.
