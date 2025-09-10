Pánico en la escuela: así fue el momento en que la adolescente disparó en el aula

La menor sigue atrincherada en el establecimiento, la tensión crece y los alumnos lograron registrar el violento momento. La policía se encuentra en el lugar.

El violento momento en que la menor efectuó los disparos quedó registrado por los alumnos previo a la evacuación.

Una adolescente de 14 años de una escuela secundaria es protagonista de un momento de mucha preocupación y tensión. Este miércoles al mediodía decidió llevar un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos . Por el momento, la joven se encuentra atrincherada en el establecimiento.

Ante esta delicada situación, las autoridades decidieron montar un operativo de seguridad para evacuar al resto de los estudiantes del colegio Marcelino Blanco del departamento de La Paz, provincia de Mendoza.

El primer video que se difundió en redes sociales muestra el interior de un aula del colegio, con alumnos todavía dentro. En pocos segundos, se puede escuchar el disparo del arma de fuego.

Alumna con arma desde el aula

En otro de los videos se puede escuchar el segundo disparo, registrado el sonido desde una ventana que da al patio. Se escuchan gritos tras la detonación. "Otro", se escucha en el mismo.

Alumna con arma desde la ventana

El momento de negociación de la Policía para que entregue el arma

En un tercer video que circuló en redes sociales, se puede ver cómo efectivos policiales rodearon el establecimiento, mientras solicitaban que la adolescente desista y entregue el arma reglamentaria 9 mm que robó a su padre policía. Las circunstancias generaron una gran tensión en la comunidad educativa mientras se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

En este registro, se puede escuchar como la Policía intentaba controlar el momento. "Dejá el arma así podemos hablar", le indicaron sin resultados positivos. Por varios minutos, uno de ellos se acercó a la joven de 14 años -que padecía bullying hace días- y buscó entablar un diálogo con ella. "Dejala un minuto en el piso, dejala", insistió el agente.

Aún así, la menor respondió con otro disparo y el policía se alejó unos pasos hasta que finalmente se fue del lugar. Esta secuencia fue registrada por un alumno que se encontraba en un salón de clases.

Alumna atrincherada

¿Cómo empezó este alarmante episodio?

Medios locales realizaron una reconstrucción de los hechos hasta el momento. El episodio habría comenzado cerca de las 9.30 horas, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo, en uno de los dos establecimientos secundarios que se encuentran en ese municipio.

Una secretaria del colegio reveló que efectuó disparos en dos ocasiones. El estruendo de los disparos y el pánico que generaron se puede escuchar a dos videos que grabaron chicos del colegio desde adentro y que se viralizaron rápidamente en redes sociales.

"Hizo tres disparos, le mostró el arma a un compañero, y buscaba a una profesora que no estaba", contó uno de los alumnos. A una preceptora uno de los disparos le pasó cerca del pie.

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y disparó dos veces

Los compañeros de la menor brindaron declaraciones por los momentos de tensión ocurridos. Al parecer, la menor habría ido al baño de la escuela y salió con el arma de 9 mm cargada. Después le apuntó a un par de compañeros, pero brevemente.

La secretaria del establecimiento, según consignó Diario Uno, fue en búsqueda de su padre, pero aseguró que la reacción de la alumna no fue buena. "Se quiso autolesionar en ese momento y se tuvieron que llevar a su padre", dijo.