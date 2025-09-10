El reclamo por una profesora y el bullying: las sospechas sobre el ataque de la estudiante armada

La joven de 14 años sigue atrincherada en la escuela. Se conoció el posible motivo por el cual habría disparado en plena jornada escolar.

Una adolescente de 14 años llevó un arma a su escuela en la ciudad de la Paz en Mendoza y se encuentra atrincherada. Según revelaron, disparó en 3 ocasiones y no hay ningún herido.

Un medio local reveló que la menor no quiso entregar su arma y aseguró que no negociaría "hasta que entre la profesora Raquel" . Un testigo que se encontraba en el lugar reveló que la menor apuntó a uno de sus compañero tras un comentario ofensivo: "A vos te voy a matar".

Uno de los compañeros de la joven, Valentino, dijo que "sufría bullying" en diálogo con Canal 7 de Mendoza. Aseguró que se trata de una joven "muy callada y tímida" y " se ve que lo estaba pasando mal y no se lo contaba a nadie" .

Mendoza. una adolescente se atrincheró con un arma en la escuela

"Es muy tranquila, todos son muy buenos y nunca se metieron en problemas", dijo Valentino. El medio Los Andes tomó la opinión de sus compañeros, quienes la describieron como una chica "muy tranquila, de poco hablar, no es peleadora, no tiene muchas amistades y le hacían burla por alguna particularidad en el habla, en la forma simple de vestir y en que tiene cejas muy pobladas.

El intendente "Queremos que salga sana y salva"

Fernando Ubieta, intendente de La Paz, acompañó a la familia durante el operativo en la escuela Marcelino Blanco. Según confirmó a medios locales, el establecimiento fue "completamente evacuado" y solo quedó en su interior la joven.

"Se encuentra la chica sola y ha entrado un grupo especial de la policía de Mendoza para tratar de negociar y lograr persuadir a esta chica para que esto termine de la mejor manera", expresó.

Por otro lado, indicó que el departamento "es muy tranquilo como todos saben" y afirmó que se enteró en medio de un velorio, por parte de un mensaje de su hijo en un grupo de WhatsApp familiar. "Me vine inmediatamente a la escuela", contó y rogó por una pronta solución: "Queremos que salga sana y salva".

"Es un momento complicado para la juventud. Vamos a parar la pelota y ver qué está sucediendo", completó.

intendente la paz

Por otro lado, el gobernador Alfredo Cornejo y la vice Hebe Casado siguen el caso desde San Rafael. Ambos viajaron hasta allá, junto al procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, para la puesta en funcionamiento del edificio del Ministerio Público Fiscal. "Están siguiendo el tema constantemente", indicó un vocero.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que "está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas", al tiempo que pidieron a los medios de comunicación evitar acercarse al lugar, ya que "cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves". Además, anticiparon la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros equipos técnicos del propio ministerio.

adolescente arma escuela (1) El violento momento en que la menor efectuó los disparos quedó registrado por los alumnos previo a la evacuación.

El momento de negociación de la Policía para que entregue el arma

En un tercer video que circuló en redes sociales, se puede ver cómo efectivos policiales rodearon el establecimiento, mientras solicitaban q ue la adolescente desista y entregue el arma reglamentaria 9 mm que robó a su padre policía. Las circunstancias generaron una gran tensión en la comunidad educativa mientras se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

En este registro, se puede escuchar como la Policía intentaba controlar el momento. "Dejá el arma así podemos hablar", le indicaron sin resultados positivos. Por varios minutos, uno de ellos se acercó a la joven de 14 años -que padecía bullying hace días- y buscó entablar un diálogo con ella. "Dejala un minuto en el piso, dejala", insistió el agente.