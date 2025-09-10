El clima en Cipolletti

icon
21° Temp
18% Hum
País
LMCipolletti inflación

Según el INDEC, la inflación de agosto fue del 1,9% en Argentina

El organismo nacional dio a conocer el IPC del octavo mes del año.

Según el INDEC, la inflación de agosto fue del 1,9% en Argentina

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor de agosto fue del 1,7 por ciento, unas décimas por encima del mes anterior. En los últimos doce meses, fue del 33,6 por ciento. Con este número, en los primeros ocho meses del año, el IPC acumula un incremento del 19,5%.

Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el IPC comienza con “1”.

Te puede interesar...

NOTICIA EN DESARROLLO.-

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde Oscuro

DEPORTES

Verde