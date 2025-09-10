Según el INDEC, la inflación de agosto fue del 1,9% en Argentina
El organismo nacional dio a conocer el IPC del octavo mes del año.
El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor de agosto fue del 1,7 por ciento, unas décimas por encima del mes anterior. En los últimos doce meses, fue del 33,6 por ciento. Con este número, en los primeros ocho meses del año, el IPC acumula un incremento del 19,5%.
Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el IPC comienza con “1”.
Te puede interesar...
NOTICIA EN DESARROLLO.-
Leé más
Conmoción por un brutal crimen: un adolescente de 14 años mató de una puñalada en el corazón a su vecina
El reclamo por una profesora y el bullying: las sospechas sobre el ataque de la estudiante armada
Pánico en la escuela: así fue el momento en que la adolescente disparó en el aula
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario