Robo brutal: un ladrón golpeó y arrastró a una mujer para robarle una mochila

La atacó cuando subía a su auto tras retirarse del trabajo. La golpeó con un cuchillo en la cabeza y por los tirones le desprendió uñas de una mano.

Un robo excesivamente violento contra una mujer , dejó secuelas en la víctima. El ladrón agredió brutalmente a una mujer cuando se retiraba del local comercial donde trabaja, ubicado en Mengelle 1948, a pocos metros del Colegio Industrial CET 9.

El ataque fue el sábado alrededor de las 13:30. La víctima relató que se subía a su auto y el delincuente se le acercó y le exigió que le entregara todo , mientras extraía un cuchillo enfundado.

Pero de inmediato comenzó a golpearla con el cabo del puñal en la cabeza y le arrebató una mochila con su documentación y sus cosas personales que llevaba en el asiento trasero. Ella se aferró el bolso para que no se lo llevara, pero el hombre tiró y la arrastró varios metros , hasta que se lo apoderó y escapó.

Vecinos y transeúntes que vieron el hecho corrieron para ayudarla e incluso un hombre persiguió al malviviente, pero no lo pudo atrapar. A raíz de los golpes sufridos tuvieron que trasladarla al hospital, donde la asistieron por heridas en la cabeza, en la cara y en una mano. Debían realizarle otros estudios complementarios para descartar posibles lesiones en la zona craneal.

"Temo por mi vida"

La víctima contó en una entrevista con el canal Somos El Valle que tiene miedo que el ladrón la vuelva a atacar. Incluso su declaración la hizo de espaldas a cámara.

“Ya saben quien pudo haber sido el malviviente que me golpeó”, sostuvo y destacó que está aterrada porque presume que es de la zona y que no sería el único que se dedica a ese tipo de arrebatos.

Al describir el atraco, detalló que el ladrón -que no tendría más de 30 años- venía caminando por Mengelle y que cuando la vio dirigirse al auto caminó directamente en su dirección mientras se cubría la cabeza con una capucha y se tapaba la cara con un cuellito tipo manta polar.

Comisaría 32 WEB04.jpg Anahí Cárdena

Después cuando la interceptó y le exigió sus cosas lo hizo con un susurro, para evitar que el resto advirtiera sus intenciones. “Temo por mi vida. Me cuesta dormir. Se me viene su cara. Tengo miedo que vuelva y me amenace”, expresó.

Contó que además de las lastimaduras en la cabeza y el rostro sufrió el desprendimiento de algunas uñas y lesiones en los dedos de la mano con la que quiso defender la mochila. Una profesional médica que la atendió le indicó que se realizara estudios de mayor complejidad ante el riesgo de haber sufrido lesiones internas en la cabeza.

También recordó con tono molesto que después de recibir atención en el hospital fue a presentar la denuncia en la Comisaría 32, pero que tuvo dificultades para que se la tomaran porque no tenía documentos para certificar su identidad.

El delincuente también se llevó en la mochila un celular que pertenece a la firma para la que trabaja, un cargador, un parlante portátil y lentes de lectura.