Preocupación por varios robos: destrozaron una vidriera a patadas y otra con un hacha

Una serie de hechos de inseguridad mantiene en alerta a los comerciantes del sector. Al menos dos locales fueron blanco de ataques en plena madrugada y a la luz del día.

Los vecinos de la calle Santa María, en la ciudad de Neuquén , atraviesan días de miedo e incertidumbre tras una ola de robos que se desató el fin de semana y continuó durante la madrugada del lunes . En pocos días, distintos comercios fueron atacados bajo diferentes modalidades, lo que encendió las alarmas en la comunidad.

Vanina, una de las vecinas de la zona, relató a LMNeuquén la angustiante situación: “Fue tremendo. Tenemos las cámaras que captaron todo y rompieron todo . Fueron dos noches seguidas”. Según detalló, los delincuentes se movilizan en dos motos, con dos personas en cada una, y aprovechan la madrugada para atacar los negocios.

“El sábado a la madrugada le rompieron la vidriera al kiosco, y anoche fue el turno de un local de ropa. Encima la dueña es de Villa Regina y recién había abierto el negocio”, agregó.

Ola de robos en el centro oeste de Neuquén

La violencia de los hechos fue aumentando. En el primer ataque, los ladrones destrozaron a patadas la vidriera del kiosco, mientras que en el segundo, ocurrido apenas un día después, rompieron la vidriera blindada de una tienda ubicada debajo del departamento de Vanina. “Como no podían romperla, le dieron con un hacha. Yo escuché todo el ruido, fue una explosión. La desesperación de despertarme y darme cuenta de que otra vez estaban robando fue terrible. Apenas un día antes había pasado lo del kiosco, y la verdad es que vivimos con miedo”, señaló.

Las cámaras de seguridad lograron captar parte del accionar de los delincuentes, aunque los registros no permiten identificarlos porque circulan con cascos que les cubren el rostro. “No se les ve la cara. Se nota que son adultos, no adolescentes, y tampoco parecen estar alcoholizados o drogados. Actúan de una manera muy fría, como si estuvieran acostumbrados a hacerlo”, describió la vecina.

Robos también a plena luz del día

Si bien los últimos episodios ocurrieron de madrugada, la modalidad delictiva no se limita a la noche. Vanina recordó que días atrás, en pleno horario laboral, le robaron a su vecino. “Le llevaron las dos ruedas de la bicicleta de la esposa en plena mañana, cuando la gente ya estaba yendo a trabajar. El tipo entró, robó y se fue como si nada”, detalló.

Ola de robos en el centro oeste de Neuquén (1)

Estos robos en distintos horarios generan mayor incertidumbre entre los vecinos, quienes sienten que la inseguridad puede alcanzarlos en cualquier momento del día. “No podemos vivir tranquilos. Ya ni de día ni de noche tenemos seguridad. Es tierra de nadie”, expresó con angustia.

Ante esta situación, los habitantes de los edificios y casas de la zona tomaron algunas medidas por su cuenta. “A raíz de que robaron las ruedas de la bicicleta, hablamos con los dueños del lugar donde alquilamos y colocaron alambre de púa, cámaras y luces. Pero no sirve de mucho, porque los ladrones siguen viniendo y encima no se les puede identificar por los cascos”, explicó Vanina.

La preocupación se extiende a toda la cuadra, donde los robos a los comercios golpearon fuerte. “Al local de ropa de abajo lo habían asaltado antes también, a plena luz del día. Le robaron la computadora y lo destrozaron todo. Y la dueña recién se estaba instalando, con mucho esfuerzo. Es muy injusto”, lamentó Vanina.

Inseguridad sin freno comerciantes y vecinos asediados por robos en el centro oeste

La comunidad evalúa organizarse para visibilizar la situación y reclamar acciones urgentes. “Hay que hacer algo, hay que viralizar lo que está pasando. La realidad es que necesitamos más controles, porque así no se puede más”, concluyó.

“Queremos más presencia policial. No puede ser que dos noches seguidas hayan entrado, rompieran todo y nadie los detuviera. No queremos esperar a que pase una tragedia”, advirtieron.