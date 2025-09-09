Atraparon al presunto autor del crimen del adolescente en Costa Sur

junto El hecho ocurrió el fin de semana y en horas de la noche de este martes fue atrapado. Ahora enfrentará a la Justicia.

Cerca de las 22 de este martes, se conoció que lograron atrapar al presunto autor del crimen ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio Costa Sur de la ciudad. La captura se dio luego de varios allanamientos realizados durante el fin de semana y también el lunes.

Según la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal a LMCipolletti , luego de un arduo trabajo de la fiscalía, encabezado por el fiscal Martín Pezzetta y en colaboración con la Policía de Río Negro, el joven de 23 años que estaba prácticamente acorralado, se terminó entregando junto a su abogado particular y quedó detenido. Podrían formularle cargos este miércoles o jueves a más tardar.

En la madrugada del sábado el hecho fatal conmocionó al barrio de Costa Sur de Cipolletti. E l hallazgo del cuerpo sin vida fue alrededor de las 5 de la mañana, el adolescente de 17 años estaba tendido en la vía pública .

Representantes del Ministerio Público Fiscal encabezaron la investigación y se hicieron presentes en el barrio Costa Sur, en inmediaciones del salón comunitario que bordea el margen del río Neuquén para resguardar la zona, realizar las tareas de relevamiento de pruebas y ordenar la autopsia.

Finalmente, tras las pericias realizadas al cuerpo en la morgue judicial de General Roca, el informe preliminar indicó que el joven fue asesinado de un golpe en la cabeza efectuado con un “objeto duro y romo”.

El posible ajuste de cuentas

Según los vecinos, el joven tendría el apodo “Potrillo” y pertenecía al ámbito delictivo. Por lo que no se descarta que el motivo de la muerte haya sido por un ajuste de cuentas.

Los vecinos fueron los que dieron aviso a la Policía por un cuerpo que se encontraba tendido en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta constataron la situación y solicitaron rápidamente la presencia del personal de emergencias médicas del SIARME. Pese a la rápida intervención, los profesionales confirmaron que el adolescente ya no tenía signos vitales.

El adolescente fue captado por cámaras antes de su muerte

Vecinos del barrio relataron haber visto al joven caminando por la zona cerca de las 3:30 de la madrugada. Ese registro también fue captado por cámaras de seguridad privadas, aunque aún falta establecer qué ocurrió entre ese momento y el posterior hallazgo del cuerpo.

La escena impactó fuertemente a los vecinos, que presenciaron un amplio despliegue de móviles policiales, cintas de seguridad y agentes trabajando durante la mañana. El corte se desarrolló en la arteria principal de Costa Sur lo que reforzó la sensación de incertidumbre de la comunidad.