¡Qué peligro! Llegó a Cipolletti el temible delincuente que fue expulsado de La Angostura

De frondoso prontuario, el hampón de nuestra ciudad tiene prohibido regresar a la cordillera tras nuevo, reciente y violento asalto. Ya camina entre nosotros...

Un delincuente oriundo de Cipolletti fue expulsado de Villa La Angostura y tiene prohibido regresar a la localidad, como parte de las medidas cautelares dispuestas tras ser detenido por un robo calificado ocurrido el pasado 9 de julio.

El hecho se registró en la intersección de Cruz del Sur y Ruta 40 , en la zona de Circunvalación , cuando un taxista fue víctima de un violento asalto a mano armada.

El agresor fue interceptado por personal policial a pocos metros del lugar, tras una rápida intervención activada mediante el protocolo de emergencia del 101. En su poder se hallaron pertenencias del damnificado, incluyendo documentación, dinero y una mochila.

De violar la restricción el delincuente agravará su situación

Tras ser detenido, al individuo se le formularon cargos y se le otorgó la libertad bajo estrictas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de ingresar nuevamente a Villa La Angostura por un periodo determinado. De violar esa restricción, podría enfrentar una nueva causa judicial por desobediencia.

El comisario Marcos Oviedo, de la Unidad 28, confirmó que el sujeto regresó a Cipolletti tras la audiencia judicial, y explicó que esta es una medida cada vez más utilizada para proteger a la comunidad.

“Tenemos actualmente tres personas con medidas similares que no pueden volver a la localidad”, señaló. La investigación, liderada por la Unidad Fiscal Local y la Comisaría 28°, continuó con diligencias judiciales que derivaron en varios allanamientos realizados el 13 de agosto.

Durante los operativos se secuestraron armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos relacionados con el caso. Como resultado, dos personas fueron demoradas y notificadas de su situación judicial.

La causa también reveló conexiones con delitos vinculados a drogas, lo que amplió la intervención a otras unidades de investigación. Oviedo destacó la preocupación por la llegada de delincuentes de otras ciudades en el contexto del turismo permanente en la región. Por eso, estas medidas son fundamentales para preservar la seguridad de Villa La Angostura”, afirmó.