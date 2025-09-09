Un detenido, tres motos y bolsas de cocaína secuestradas tras asombrosa persecución en Oro

Vecinos de Puente Madera alertaron a la Policía por motociclistas que hacían maniobras peligrosas. Cuatro escaparon, pero dejaron abandonados los vehículos. Otro fue atrapado con la droga.

Las dos motos Honda habían sido robadas y tenían pedido de secuestro. Las recuperó personal de la Comisaría 26 tras una ardua persecución.

Un hombre fue detenido en Fernández Oro luego de una cinematográfica persecución policial en la que el sujeto se resistió a los golpes y patadas e intentó apoderarse del arma de uno de los efectivos.

En la huida descartó una campera en cuyo interior llevaba varios envoltorios de cocaína de alta pureza, por lo que se presume que era para su comercialización.

Además secuestraron dos costosas motocicletas marca Honda que tenían pedido de secuestro por robo y otra 110cc, cuya procedencia investigan.

Alerta de vecinos por maniobras riesgosas

El procedimiento se registró el lunes alrededor de las 19:30, cuando personal de la Comisaría 26 que realizaba recorridas de prevención en la zona del barrio Puente Madera, fueron alertados mediante llamados telefónicos y mensajes de texto por la presencia de varios sujetos en motos que realizaban maniobras peligrosas en dirección al pareja El Treinta.

La patrulla se dirigió al lugar señalado y a los pocos minutos los uniformados lograron visualizar la circulación de tres motos -dos de ellas tipo enduro- con cinco hombres que se desplazaban en sentido norte a sur.

Al advertir la presencia del móvil de la fuerza, los motociclistas aceleraron de manera imprudente, por lo que los policías encendieron las balizas y les realizaron señales de luces, iniciándose una persecución.

Moto secuestrada Oro

Pero los prófugos ingresaron con las motos por el frente de una vivienda cuyo fondo da a un canal de riego, y escaparon por el patio trasero. Al realizar un recorrido por el sector, los efectivos encontraron una moto de 110cc que habían dejado abandonada. Mientras que en las propiedades lindantes, a la altura de la vivienda 51, encontraron otra de 250cc y una 150cc, ambas marca Honda y modelo enduro.

Durante la persecución, uno de los sujetos descartó una campera negra y se introdujo en una vivienda, encerrándose en un baño.

Al intentar ser reducido, opuso una violenta resistencia mediante golpes de puño y patadas, intentando incluso sujetar la empuñadura del arma reglamentaria de un efectivo. Finalmente, el hombre fue reducido y trasladado a la Unidad, quedando en calidad aprehendido.

Droga fraccionada de alta pureza

En el lugar se hizo presente personal de Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), quienes verificaron a través del sistema policial que las motocicletas 250 cc y 150 cc registraban pedido de secuestro por robo dictado, una el 26 de agosto último y la otra el 7 de junio. Una era reclamada desde Cipolletti, y la restante de Neuquén.

Mientras que respecto a la 110 buscan determinar su procedencia, aunque hay sospechas de que pudo haber sido sustraída, dado que tiene el sistema de arranque violentado.

Asimismo, personal de la Delegación de Toxicomanía Cipolletti procedió al secuestro de la campera negra descartada, constatando en su interior dinero en efectivo y varios envoltorios con sustancia blanca. Practicado test reactivo, arrojó como resultado positivo para cocaína, con un total de 27,2 gramos de máxima pureza distribuidos en distintos envoltorios.

Cocaína Oro 2

Por ese hallazgo se dio conocimiento al Juzgado Federal con asiento en General Roca, que dispuso actuaciones por infracción a la Ley 23.737, quedando todo lo actuado debidamente registrado. Paralelamente se le tramita la causa por resistencia a la autoridad y encubrimiento, por la posesión de una de las moto robadas.

En cuanto a los otros sujetos que alcanzaron a escapar, los investigadores los siguen buscando.