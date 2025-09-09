Llevó al novio a su casa y lo terminó denunciando por violento

Una mujer del Alto Valle hizo un dramático relato de la violencia que padeció. Dijo que le brindaba todas las atenciones, pero que el hombre era violento.

La vecina de Allen denunció a su ex pareja por violencia de género. El hombre ahora no se puede acercar a ella.

Una vecina denunció a quien era su novio por violencia familiar . Relató que estuvieron en pareja siete meses, lapso en el que el hombre identificado como BDS pasaba más tiempo en la casa de ella, dado que él “no tenía para comer”.

En la presentación realizada en una sede policial de Allen , aclaró que no le molestaba brindarle esos privilegios , ya que reconoció que “compartíamos tiempos juntos”.

Sin embargo no era todo calidez en la relación, porque el acusado reveló un costado hostil que se agudizó en el transcurso de la semana pasada, expresó en su dramática declaración.

Destacó que en esa oportunidad preparó la comida antes de irse a trabajar y le preguntó si la iba a ir a buscar, como hacia habitualmente, a lo que él respondió afirmativamente.

El relato en la denuncia ante el Juzgado de Paz

“Estaba todo bien”, recalcó la chica, aunque no lo era del todo. Sucedió que se encontraba en su puesto laboral y recibió un mensaje de BDS en el que se indicaba que se iba a Fernández Oro. Pero como el denunciado se había quedado con la llave de su vivienda pidió permiso en su trabajo y fue a buscarla. Pero cuando llegó no estaba, por lo que lo llamó y él le informó que estaba en otro domicilio.

La mujer fue hasta ese lugar, pero al verla comenzó a insultarla, “a decirme cosas sin sentido”, precisó. Aunque no quedó solo ahí, porque siguió lo peor: la llevó a su casa “donde comenzó a tratarme peor, comenzó a golpearme y a insultarme”.

Dijo que le pidió que se calmara, “que recapacite”. Le preguntó “porqué hace eso, porqué no podíamos estar bien”.

“Pero no me escuchó y seguía con insultos y golpes me arrastraba por su casa me tiro mis lentes por la ventana. Esto continuó hasta la noche, me envolvió con la frazada en la cama para que me quede acostada”, sostuvo.

Violencia de género La mujer denunció a su exnovio luego de una serie de episodios de violencia de género. Archivo

Al día siguiente el agresor se levantó para irse donde su mamá y ella trató de conciliar y le pidió “que tratemos de estar bien, pero él me contestaba que lo tenía harto”, a pesar que la noche anterior le aseguró que “íbamos a estar bien, que no diga nada”.

Ella le pidió que la bloquee y elimine de todas las redes y la dejara ir mientras comenzaba a juntar sus cosas, pero BDS empezó de nuevo a insultarla y a golpear las cosas, hasta que la tomó del cuello y la ahorcó “en varias oportunidades a tal punto que casi me desmayo”, aseguró.

La víctima sostuvo que intentó defenderse con una cachetada y le seguía pidiendo “que por favor recapacite, pero continuaba con los malos tratos y cada vez más violento”.

Agregó que le decía que “me lo merecía” hasta que pudo hacer una llamada de auxilio y la fueron a buscar. De todos modos antes de que llegara la ayuda la siguió agrediendo con zamarreos y hasta la apretó contra una puerta.

Para finalizar, la vecina admitió que su ex “siempre tuvo actitudes violentas pero nunca a tal punto de golpearme así”. Manifestó que no presentó lesiones, aunque “me duele todo el cuerpo. Nunca pensé que me iba hacer toda estas cosas”.

Medidas cautelares ante la violencia familiar

La causa se encuadró en lo que establece la Ley 3040, de violencia familiar y el Código Procesal de Familia, por lo que fue girada para su continuidad al Juzgado de Paz de Allen, a cargo de Antonio Barrera Nicholson, quien resolvió dictar medidas cautelares para resguardar a la mujer.

Por empezar le impuso al hombre la prohibición de acercamiento a la mujer en un radio no menor a los 200 metros, tanto en domicilio como en su lugar de trabajo o a los que suele concurrir. En caso de encontrase eventualmente, deberá ser él quien se retire.

Tampoco debe hostigarla ni provocarle actos molestos por ningún medio, como llamadas telefónicas ni por redes sociales.

El magistrado le advirtió al acusado que las medidas son de cumplimiento obligatorio, y que en caso de no acatarlas será imputado por el delito de desobediencia a una orden judicial.

Pero el expediente no queda ahí, ya que fue elevado para su tramitación a la oficina de Tramitación Integral Fuero de Familia (OTIF) de General Roca.