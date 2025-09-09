Salía del garage y le robaron el auto con los tres perros adentro

Realizó la denuncia del robo del auto en Comisaría Segunda. A través de la difusión por Facebook rastreó a sus perros: Abby, Nicky y Simón.

Este lunes a las 18.30 de la tarde, una mujer fue víctima de la inseguridad cuando estaba por volver a su casa después de una jornada de trabajo y un hombre le robó el auto . La situación de por sí angustiante se acrecentó porque sus tres perros terminaron "secuestrados" por el delincuente que escapó a toda velocidad.

El episodio sucedió en pleno centro neuquino , calle San Luis entre Ministro Amancio Alcorta y Teodoro Luis Planas, a las 18:30 de la tarde. Sandra, de 58 años, radicó la denuncia en la Comisaría Segunda , donde dejó asentado el robo de su auto rojo Volkswagen Fox patente NXY925 y todo el contenido de su cartera, entre documentación y tarjetas bancarias.

El hecho fue derivado a la Fiscalía de Robos y Hurtos . "Supuestamente, dicen que hay cámaras de seguridad en todos lados, pero según la Policía hay una sola en Misiones, pero tenían que esperar la orden de fiscalía para relevar", aseguró la mujer en diálogo con LMCipolletti .

Comisaría Segunda Las autoridades de la Comisaría Segunda y Seguridad recibirán a los vecinos el viernes.

Cómo fue el robo del auto en pleno centro neuquino

A diferencia del reciente robo del auto del presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Centenario y Vista Alegre, que lo había dejado estacionado en Leguizamón casi esquina San Martín y pasó inadvertido, este hecho sucedió ante la vista de todos.

El asalto fue exprés: la mujer salió de su negocio llamado Uniformes Dacris y acudió al garage. Según relató, estaba trabajando desde las 6 de la mañana, y ya lista para regresar a su casa, dejó la cartera adentro del auto, y a los perros.

Con el auto en marcha fue a cerrar las dos hojas del portón: "Ahí aparece un hombre, salta al auto y se va". Lo que alcanzó a ver es que avanzó por calle San Luis: "salimos todos corriendo, pero el semáforo de Sarmiento estaba en verde y ahí giró para el oeste".

robo auto perros

Si bien las pérdidas materiales son importantes, Sandra recalcó la desesperación y urgencia por recuperar a sus perros. "Fue un muy mal momento, sobre todo cuando vas a hacer la denuncia que te sientan en espera, yo le pedía por favor, necesito salir a buscar los perritos, pero estuve una hora, insistí tanto que me la tomaron", expresó.

En busca de los perros

Inmediatamente después del robo, acudió al vecino cerrajero para pedirle que avise a sus hijas. Mientras realizaba la denuncia, las hijas comenzaron la búsqueda de los tres perros chorkie, una mezcla de chihuahua y yorkshire terrier.

Principalmente, publicaron el aviso del robo y el secuestro de los perros en grupos de Facebook como "Perros y Gatos perdidos y en adopción". Rápidamente, comenzaron a llegar todo tipo de respuestas y mensajes.

"Llamó un tipo pidiéndole plata diciendo que los tenía él, después de los grupos de perritos perdidos, que son tan solidarios, una chica la llamó y dijo que vio corriendo a dos perritos corriendo cerca de La Anónima del alto", recordó Sandra. Allí, alrededor de las 20:30, pese a la oscuridad, la joven encontró a Nicky y Aby, madre e hija en la calle. Sin embargo, no había rastro de Simón, el tercer perro.

robo auto perros

"No pegamos un ojo anoche porque estábamos tan preocupadas", advirtió la víctima del robo, pero este martes la suerte cambió cuando a las 5 de la madrugada un chico le escribió a su hija que había visto a un perrito en Belgrano al 2000 y allí estaba. "Toda la gente es muy solidaria y todos mis hijos me ayudaron", destacó Sandra emocionada y agregó: "no sé a dónde los largó, dos salieron para un lado y el chiquito para el otro".

Respecto al estado de salud de sus mascotas, indicó que están asustados y agotados, pero bien, salvo por la renguera de Simón al que llevarán a la veterinaria. "Ya estoy más tranquila porque aparecieron ellos", indicó y señaló que no es la primera vez que experimenta una situación de inseguridad. "En otras oportunidades tuve que blindar mi casa, yo vivo en el barrio Los Álamos de Plottier, y trabajo en Neuquén, me entraron a mi casa cuatro veces, y nunca la Policía me dio una respuesta como la gente".

Robo del auto: "Había uno polarizado en la rampa de discapacidad"

Una familia de Vista Alegre también fue afectada por el robo de su auto en el centro neuquino, en una zona que creían segura. Una posible pista surgió del comportamiento de un auto que estacionó detrás suyo en la rampa de discapacidad: ese detalle podría revelar cómo se lo llevaron sin encender alarmas.

La víctima, Diego Gallardo, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre (CIC.PRO.TUR) indicó a LMNeuquén que lo había dejado estacionado, como siempre, a una cuadra del trabajo. Aquella vez en calle Leguizamón casi esquina San Martín, sobre la mano derecha.

“Lo único extraño que me pasó ese día, cuando lo pensé, fue bastante raro. Yo estacioné en un lugar habilitado, bien marcado con la línea blanca. Apenas bajé, se paró atrás mío otro auto, con vidrios polarizados y balizas, justo en la rampa de discapacidad. Bajé, apreté el botón del cierre y, cuando intenté pasar entre mi auto y el otro, me encontré con que estaba recontra pegado. Tuve que retroceder y rodear por adelante".

SAN MARTÍN - LEGUIZAMON- ROBO- CENTRO- AUTO-2

Entonces se le cruzó un pensamiento: si el conductor dejaba el auto ahí, se lo llevaría la grúa y lo multarían. Pero no bajó nadie, ni se fue. "En el momento no lo relacioné, pero después, cuando lo conté, me dijeron: ‘ahí te inhibieron el cierre centralizado, vos apretaste para cerrarlo y en realidad lo estaban bloqueando’".

La denuncia que radicó inmediatamente ese mismo día en la Comisaría Primera derivó en el pedido de secuestro para ubicar el auto marca Peugeot 208, blanco, sin señas o pegatina alguna, patente AF206QU. Aun no se confirmó si las cámaras de seguridad de las inmediaciones pudieron detectar cómo sucedió el robo. Sus expectativas están puestas en una cámara municipal de la esquina que realiza foto multas.