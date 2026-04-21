Impulsan la llegada de Mercado Libre a una ciudad rionegrina: "Una sucursal generaría 300 puestos de trabajo"

El intendente se reunirá con Marcos Galperín para gestionar la instalación de un centro de distribución en el Parque Industrial. Buscan ganarle el lugar a Neuquén con su ubicación estratégica.

La instalación de la sucursal de Mercado Libre está contemplada para el Parque Industrial de Bariloche.

La empresa Mercado Libre podría desembarcar en una localidad rionegrina con la instalación de un centro de distribución en la región. Se trata de San Carlos de Bariloche , la ciudad de Río Negro que podría ser la elegida para la instalación de una sucursal por su ubicación estratégica , cercanía con grandes centros urbanos y capacidad para ofrecer un servicio de calidad a través del trabajo local.

Las expectativas comenzaron este martes, ante el anuncio del intendente de Bariloche , Walter Cortés que se reunirá con el empresario Marcos Galperín , fundador y propietario de Mercado Libre, para gestionar la instalación de una sucursal en la localidad.

Mercado Libre es una compañía líder en tecnología y comercio electrónico de Latinoamérica. El sistema de comercio virtual que une vendedores y productos con compradores, está presente en 18 países .

"Vamos a ver si podemos traer Mercado Libre a Bariloche, que la ciudad tenga una sucursal y que todos los trabajadores sean de acá", señaló Cortés. El objetivo es aplicar la ley 80/20 de trabajo local, que ordena la contratación de ocho empleados rionegrinos de cada 10 empleados.

mercado libre distribucion Bariloche sería la elegida por su ubicación estratégica en la Patagonia.

La propuesta busca ganarle el puesto a Neuquén capital

La iniciativa busca ganarle el asiento a Neuquén Capital, ya que la ubicación estratégica de ambas localidades las conectan con los principales centros urbanos, generando mayor cercanía en los recorridos para la entrega de productos y logística de los paquetes.

En el marco del acto de Provincia que anunció nuevas obras en la ciudad, Cortés aclaró que el proyecto contempla la instalación de un centro de distribución para toda la región, para competir directamente con la capital neuquina en ese rol estratégico.

El jefe comunal estimó que la iniciativa generaría alrededor de 300 puestos de trabajo, lo que implicaría una dinamización de la economía regional. “Igual eso no es lo relevante, más allá de la cantidad de gente, lo importante es que la empresa se radique acá”, agregó Cortés.

MERCADO LIBREE Mercado Libre está presente en 18 países.

La sucursal Patagónica de Mercado Libre

Mercado Libre tiene solamente cuatro sucursales distribuidas a lo largo del país. El Mercado Central donde está ubicado el núcleo logístico original, en Tres de Febrero está el centro de almacenamiento, en Escobar se sitúa el centro de distribución operativo y el Córdoba están asentados los centros de distribución que abastecen Villa María y Río Cuarto. En ese sentido, Bariloche se propone como un lugar estratégico de la Patagonia argentina para ser elegido como el centro de distribución del sur del país.

"La Patagonia necesita un centro de distribución y vamos a ver si le competimos a Neuquén, nosotros tenemos el tercer aeropuerto más importante del país y eso pesa”, destacó Cortes.

mercado libresss El intendente de Bariloche negociará la instalación de un centro de distribución de Mercado Libre en la localidad.

En ese sentido reconoció que la empresa se inclinaría por la capital de los lagos por su valor como destino más visitado. ”Vienen muchos vuelos desde Buenos Aires y eso nos da capacidad logística. Es un punto estratégico", agregó el jefe comunal.

El objetivo es que la sucursal de Mercado Libre se instale en el Pitba, el Parque Industrial de Bariloche ubicado en Circunvalación. "Ese es el mejor lugar por ser el centro industrial más importante de la ciudad", indicó el intendente.

En la misma línea, Cortés confirmó la llegada de un hotel de cinco estrellas que se instalaría en el predio donde funcionaban los talleres de la línea Mercedes. Al igual que en las gestiones con Mercado Libre, el municipio exigirá que la mano de obra sea local: “También en ese caso exigimos que los trabajadores sean de Bariloche”, concluyó Cortés.