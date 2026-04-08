La fuerte movida en Bariloche para salvar una belleza natural de Circuito Chico que "muere en silencio"

Crece la preocupación de sectores ambientalistas de la ciudad rionegrina. De qué se trata el reclamo y el llamado a la población a comprometerse con la causa.

Preocupación y fuerte movida en Bariloche . Representantes de El Club Lago Moreno , como institución deportiva y social, advirtió sobre la fragilidad existente en lagos, ríos y arroyos y exigen “la remediación urgente del Arroyo Angostura como prioridad ambiental y de seguridad”.

"En una ciudad que se define por la majestuosidad de sus lagos , a menudo olvidamos que esa transparencia no es infinita ni invulnerable”, advierten y se preguntan: ¿"Qué Bariloche estamos construyendo si permitimos que nuestras fuentes de vida se degraden y mueran en silencio”?

Asimismo refieren que “el agua es el hilo conductor de nuestra historia y de nuestro futuro; hoy, ese hilo se está tensando peligrosamente ”. Desde el Club Lago Moreno, invitan a cada vecino, a cada autoridad y a cada visitante a reflexionar sobre nuestra huella hídrica.

Explican los representantes del Club que “la salud de nuestras cuencas son el termómetro de nuestra salud como comunidad. Explican los representantes del Club que “la salud de nuestras cuencas son el termómetro de nuestra salud como comunidad.

"Cuidar el agua no es solo un acto de conservación ecológica, es un acto de supervivencia y de respeto hacia las generaciones que vendrán”, avisan.

image Vista panorámica del Arroyo Angostura en Circuito Chico, Bariloche.

Sostienen que “a nivel nacional, nos enfrentamos a desafíos que requieren una vigilancia activa. La contaminación por efluentes cloacales y el avance de proyectos que nos ponen son señales de alerta que no podemos ignorar” y agregan que “en Bariloche, la presión urbana y la falta de obras de saneamiento adecuadas están empujando a nuestros lagos hacia un punto de no retorno”.

Preocupación en Circuito Chico

Desde el Club Lago Moreno ponen especial énfasis en una situación crítica que no admite más dilaciones. Al respecto dicen que “la degradación del Arroyo Angostura y este conector es vital entre el Lago Moreno y el Nahuel Huapi que sufre hoy una obstrucción por acumulación de sedimentos que afecta directamente la calidad del agua”.

Explican que dicha problemática se debe a que “se reduce el flujo, se ve afectada la oxigenación natural de la cuenca. Y se pone en riesgo la Seguridad de Navegación, ya que el bajo calado impide que las embarcaciones de rescate de Prefectura Naval y organismos de emergencia operen con la celeridad necesaria ante contingencias o incendios”.

Consideran que es momento de exigir a las autoridades municipales, provinciales y nacionales la puesta en marcha inmediata de un plan de remediación técnica y ambiental del Arroyo Angostura. “Es imperativo un mantenimiento responsable que garantice su profundidad y limpieza sin alterar el equilibrio del ecosistema”, señalan.

Por último convocan a la comunidad de Bariloche “a transformarse en guardianes activos del agua. La protección de nuestras costas, la denuncia de vertidos irregulares y la demanda sostenida de infraestructura sanitaria deben ser pilares de nuestra identidad ciudadana”.