El hallazgo en un auto quemado que dejó sin palabras a los Bomberos y avivó a la Policía

El hecho genera conmoción y podría ayudar a resolver uno de los casos policiales más resonantes de los últimos días. La principal hipótesis de los investigadores.

Personal de Bomberos y la policía, sorprendidos por el hallazgo en el auto quemado.

Lo que parecía ser un simple incendio puede ayudar a resolver un resonante caso de robo . En la tarde del martes sorprendió el incendio de un vehículo utilitario en la Circunvalación de Bariloche . Si bien inicialmente sólo se pensó en un suceso relativamente normal, luego se advirtió un detalle impactante , un hallazgo impensado y esclarecedor .

El subcomisario Leandro Crespo comentó a Radio Seis que se divisó una columna de humo por lo que personal de la Comisaría 80 que recorría el sector dio aviso al 911 y de acuerdo con el protocolo de incendio se convocó a Bomberos y a personal del Splif .

Al apagar el fuego el personal corroboró que atrás de la Fiat Fiorino se encontraba una caja similar a la caja fuerte vinculada al hecho del robo de la YPF, donde trabaja la Comisaría 36 junto a la Fiscalía de Turno .

Intervino personal del Gabinete de Criminalística y Brigada de Investigaciones, como así también se da conocimiento al fiscal de dicha causa y se realizan las diligencias de rigor.

Asalto YPF La estación YPF donde se produjo un violento asalto. ¿Está relacionado el hecho al hallazgo en el auto quemado?

Se está tratando de determinar la procedencia del auto y si se puede identificar al titular. Restan realizar diligencias judiciales para determinar si es la misma caja fuerte que robaron en la YPF y establecer fehacientemente que es así.

La investigación se inclina a que lo hayan incendiado para borrar pruebas.

Ante la consulta comentó que la caja estaba bastante estropeada por la quemadura en totalidad del utilitario pero “creemos que es la misma de la YPF a simple vista y por la situación misma del hecho, prendieron fuego el utilitario en una zona descampada, donde no puede ser observado casi a simple vista”.

Robo a una estación de servicio

Un violento asalto se registró durante la madrugada del lunes en Bariloche en la estación de servicio YPF ubicada sobre la ruta de Circunvalación, a metros del PITBA, donde al menos dos delincuentes se hicieron pasar por empleados, maniataron al playero y se llevaron la recaudación del fin de semana.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando los asaltantes ingresaron al predio a bordo de una Fiat Fiorino blanca. Una vez dentro, redujeron al trabajador a punta de pistola y le exigieron la entrega del dinero.

Además de la caja con la recaudación, los delincuentes sustrajeron un teléfono celular y las llaves de un automóvil Chevrolet Astra perteneciente al empleado. Antes de escapar, inutilizaron el sistema de cámaras de seguridad y dejaron al trabajador atado en una de las oficinas del establecimiento.

El caso que genera polémica en Bariloche

Dos compañeras de trabajo iban juntas camino al Cerro Catedral de Bariloche, el auto perdió el control en una calle con hielo, chocó contra un cerco y la acompañante terminó con una fractura de rodilla que le dejó incapacidad permanente.

Lo que siguió sorprende: la pasajera demandó a la conductora que la llevaba. A pesar del buen gesto de su compañera de llevarla al trabajo, se basó en las graves consecuencias que le trajo aparejado el accidente. La Justicia civil le dio la razón y ordenó una indemnización que cubre la incapacidad, los tratamientos y el daño personal sufrido.

La pasajera, que viajaba en el asiento delantero, fue la más afectada. El golpe le provocó una fractura en la rodilla que obligó a una intervención quirúrgica. A partir de ese momento, comenzó un proceso de recuperación extenso, con rehabilitación física y controles médicos constantes.

Amigas fallo judicial choque La conductora llevaba a una compañera al trabajo cuando se produjo el choque. Foto ilustrativa.

El tratamiento no se limitó a lo físico. La lesión dejó secuelas que también alcanzaron el plano psicológico. La necesidad de asistencia profesional se extendió en el tiempo y formó parte del cuadro general que luego se evaluó en el expediente.

Con el paso de los meses, la recuperación no logró restablecer por completo su estado anterior. Los informes periciales determinaron que las consecuencias del accidente derivaron en una incapacidad permanente, con impacto directo en su vida cotidiana y laboral. Así inició una demanda, fue favorecida con el fallo aunque su compañera aún puede apelar.