Fue a hacer una denuncia y terminó detenida: el hallazgo en su mochila sorprendió a todos

Una joven llegó a una comisaría por un conflicto familiar, pero su nerviosismo activó un procedimiento inesperado.

La mujer fue detenida luego de intentar escapar de la Comisaría 45° de Cipolletti. Foto: Archivo,

Lo que parecía una simple consulta policial dio un giro inesperado en cuestión de minutos. Una joven de 23 años se presentó en una comisaría para realizar una denuncia , pero terminó siendo detenida tras una intervención preventiva de los efectivos.

Su comportamiento y un dato clave encendieron las alertas.

El hecho ocurrió en Cipolletti , en la Comisaría 45° del barrio Anaí Mapu. La mujer llegó para exponer una situación vinculada a amenazas y privación ilegítima de la libertad dentro de su entorno familiar .

En ese contexto, mencionó la existencia de un arma de fuego que ella misma trasladaba en una mochila. Ante esa información, los efectivos le solicitaron que exhibiera sus pertenencias.

Nerviosismo e intento de escape

Lejos de colaborar, la joven comenzó a mostrarse visiblemente nerviosa y, en pocos segundos, intentó retirarse del lugar de manera abrupta.

La reacción no pasó desapercibida. El personal policial intervino de inmediato y logró retenerla antes de que abandonara la dependencia.

El hallazgo dentro de la mochila

Al revisar sus pertenencias, los efectivos encontraron una pistola calibre 9 milímetros, apta para el disparo y con la numeración completamente limada.

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Este tipo de armas, sin identificación, suelen estar asociadas a circuitos ilegales, lo que incrementa su peligrosidad y dificulta rastrear su origen.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

Qué decidió la Justicia

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso la apertura de un legajo judicial por tenencia ilegal de arma de fuego.

La mujer quedó detenida y vinculada a la causa, mientras se investiga la procedencia del arma y si pudo haber sido utilizada en otros hechos.

Un trasfondo que sigue bajo la lupa

Más allá del hallazgo, la Justicia también analiza el contexto que motivó la presencia de la joven en la comisaría: las amenazas denunciadas y el entorno de violencia.

Esa línea investigativa será clave para reconstruir el caso completo.

Prevención que evitó un riesgo mayor

El episodio volvió a poner en evidencia la importancia del trabajo preventivo policial, que permitió detectar a tiempo una situación potencialmente peligrosa dentro de una dependencia.