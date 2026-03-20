Salió de la cárcel y no duró ni un día afuera: cayó detenido a las 12 horas por la pelea de la barra de Cipo

El episodio entre dos facciones de la hinchada del Club Cipolletti derivó en dos agentes policiales heridos con un traumatismo de cráneo y traumatismo cervical. Se ordenó una prohibición de acercamiento al estadio deportivo.

La Justicia formuló cargos contra cuatros hombres detenidos por la violenta pelea entre barras del Club Cipolletti . Se trata de la brutal agresión protagonizada por dos facciones de la hinchada “La 69” y “Los innombrables” la noche del miércoles 18 de marzo. Uno de los imputados quedó detenido en prisión preventiva y los restantes tres no podrán acercarse al estadio mientras dure la investigación.

Los imputados fueron identificados como Sebastián Abel Quiroga , de 31 años y oriundo de San Juan; Jorge Brian David Cortez Cañete , de 27 y nacido en La Rioja; Lautaro Gabriel Catalán , de 30, de Cipolletti; y Brian Matías Cauyuman , de 29, también de la localidad. Todos integran la hinchada de la facción conocida como Los Innombrables.

La audiencia se realizó este viernes en el Foro Penal y fue encabezada por la jueza de Garantías, Rita Lucía . El fiscal Diego Vázquez imputó a los acusados por el delito de intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad , mientras que la defensa pública a cargo de Cecilia Ibáñez, quien no objetó la acusación.

Los hechos ocurrieron el 18 de marzo pasado alrededor de las 21:40 cuando dos facciones de la hinchada del Club Cipolletti, un grupo llamado “La 69” con alrededor de 40 personas y otro conocido como “Los Innombrables” integrado por alrededor de 15 personas.

image El enfrentamiento tuvo lugar entre las dos facciones de “La 69” con alrededor de 40 personas y “Los Innombrables” integrado por alrededor de 15 personas.

El violento episodio se desató cuando hinchas despedían al plantel de fútbol, en inmediaciones del club sobre calle O'Higgins. En ese contexto, cuando el colectivo con el plantel se estaba retirando, comenzaron las agresiones arrojándose piedras, botellas y palos entre los dos grupos.

Dos agentes policiales heridos

La situación se agravó cuando intervino la Policía. “Agregó que posteriormente, al arribar personal policial, los hinchas se alzaron en su contra, arrojando piedras y elementos contundentes contra estos y profiriendo insultos, infundiendo temor público a las distintas personas que se encontraban en el lugar” indicó Fiscalía.

Como resultado del enfrentamiento, un agente sufrió un traumatismo de cráneo y una cabo resultó lesionada con un traumatismo cervical, lo que generó que ambos sean asistidos en Leben Salud.

WhatsApp Image 2026-03-20 at 16.27.45 La audiencia imputó a los cuatro hombres.

La acusación sostuvo que los hechos enunciados constituyen el delito de intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad, siendo responsables a título de coautores.

Fiscalía indicó que existen diversas pruebas que ubican a los imputados en el lugar. Entre ellas, entrevistas a vecinos, a los efectivos heridos, a un periodista testigo del hecho y a la dueña de un kiosko ubicado en 9 de julio y Mengelle, que asistió a uno de los detenidos.

image Los cuatro hombres fueron acusados por el delito de intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad.

El barra que salió de la cárcel tan solo 12 horas antes y volvió a quedar preso

Lo más llamativo de los acusados, fue la situación procesal de Brian Matías Cauyuman de 29 años, que había recuperado la libertad tan solo 12 horas antes de la pelea, después de estar detenido en la cárcel durante un año y medio.

El fiscal solicitó que Cauyuman cumpla la medida de prisión preventiva por entorpecimiento de la investigación. Respecto de los otros imputados, solicitó la presentación semanal en una Comisaría y la prohibición de acercamiento a no menos de 300 metros del estadio del Club Cipolletti.

image La situación más llamativa fue la de Brian Matías Cauyuman de 29 años, que había recuperado la libertad tan solo 12 horas antes de la pelea.

Las medidas cautelares sumaron una presentación especial en sede policial los días de partido, con el objetivo de constatar que no asistan al evento deportivo.

La defensora oficial, quien asistió técnicamente a los cuatro imputados, no cuestionó los cargos ni la calificación legal. Sólo se opuso a la prisión preventiva, indicando que habría una contradicción al diferenciando a los imputados teniendo en cuenta sus antecedentes.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Dispuso las medidas cautelares solicitadas para los tres imputados mientras dure la investigación y ordenó la prisión preventiva del cuarto acusado por el plazo de dos meses.