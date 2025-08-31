Tras los incidentes en La Visera de Cemento: lo qué dijeron el Club Cipolletti y las hinchadas

Luego de los incidentes acontecidos tras el partido entre Cipo y Ciudad de Bolívar, la institución y las facciones de la parcialidad albinegra difundieron comunicados.

Tras el final del encuentro, hubo incidentes a las afueras de La Visera de Cemento.

El partido entre Cipo y Ciudad de Bolívar , disputado el domingo en La Visera de Cemento , terminó con graves incidentes en las inmediaciones del predio. Según informaron desde la Comisaría 4ª , una facción de la barra “La 69” atacó con piedras a efectivos policiales que cumplían funciones de prevención y seguridad. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y postas de goma para dispersar a los agresores.

Los disturbios se registraron minutos después del pitazo final del árbitro Juan Nebbietti, que marcó la derrota de Cipolletti por 1 a 0 . Testigos relataron que desde la calle O’Higgins comenzaron a arrojarse piedras hacia la platea , lo que desató la intervención policial. En ese momento, aún había dentro del estadio familiares de jugadores, allegados e hinchas, que debieron resguardarse y fueron alcanzados por los gases.

El operativo dejó un saldo de cinco personas detenidas —tres mujeres y dos hombres—, además de un policía lesionado. También se registraron daños en vehículos estacionados en las inmediaciones, afectados por los piedrazos.

incidentes en cipo-bolivar

El comunicado del Club Cipolletti

En un comunicado difundido tras los hechos, la Comisión Directiva del club expresó: “Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia ocurridos hoy por la tarde, al finalizar el partido”. La institución remarcó que rechaza cualquier acto que ponga en riesgo “la seguridad y el bienestar de los socios, hinchas y familias”.

Además, ofreció disculpas a los presentes y reafirmó su compromiso de seguir trabajando “para que el estadio sea siempre un espacio de encuentro seguro, familiar y de apoyo incondicional al equipo”. El texto concluyó: “Somos una institución que defiende la pasión, el respeto y la convivencia en cada partido”.

Los Innombrables negaron participación

La hinchada “Los Innombrables” también hizo público su descargo. “Queremos dejar en claro que nuestra hinchada no tuvo participación alguna en los incidentes ocurridos en las inmediaciones del estadio”, señalaron.

Afirmaron que su grupo se caracteriza por “velar por la seguridad de todos los asistentes a los encuentros deportivos y por cuidar la integridad de la familia albinegra”. Además, rechazaron “cualquier acto de violencia o disturbio que pueda afectar la tranquilidad y el bienestar de los aficionados y la comunidad en general”.

Comunicado La 69 y Los innombrables

La postura de La 69

Por su parte, la facción “La Gloriosa 69” reconoció que al finalizar el partido se manifestaron para expresar su disconformidad con el arbitraje, pero aclararon que lo hicieron “de manera pacífica”. Según denunciaron, la policía respondió “de manera sorpresiva e injustificada con balas de goma y gases lacrimógenos”, lo que dejó “lastimados a muchos hinchas, entre ellos menores de edad”.

“La represión policial ha causado heridas y traumas a muchos hinchas albinegros y nos preocupa profundamente la seguridad y el bienestar de las familias albinegras”, expresaron. Asimismo, se pusieron “a disposición de todas las familias que fueron afectadas por los disturbios, ofreciendo nuestro apoyo y solidaridad en este momento difícil”.

ON - Futbol Cipolletti vs Bolivar (6) Omar Novoa

Antes hubo un partido

Cipo no pudo de local ante Ciudad de Bolivar, que pelea bien arriba en la tabla por llegar a la final del primer ascenso a la Primera Nacional.

El local jugó mejor que su rival en la primera mitad, con la buena tarea por derecha de Cristian Ibarra, Nicolás Trejo y Andrés Almirón, sin embargo no pudieron romper el cero con el que se fueron al descanso, ya que además defensivamente el albinegro estuvo muy firme evitando que la visita llegará con peligro.

ON - Futbol Cipolletti vs Bolivar (1) Omar Novoa

En la segunda mitad, Cravero movió el banco con Ricardo Dichiara por Parodi y a medida que fue pasando el tiempo tiró toda la carne al asador, pero los intentos para sacar ventaja fueron estériles. Hubo algún pedido de penal en una jugada del ingresado Leandro Vella y otras infracciones menores que el árbitro Nebbietti decidió no cobrar.

A falta de 15' para el final, con Cipo tirado en ataque, un pase largo de Arnaldo González encontró a Jonathan Maciel, que aprovechó la salida muy lejos del arco de Crespo para definir a 25 metros de la línea de gol y darle la victoria a Bolívar.

Los intentos finales del Capataz no alcanzaron y los tres puntos viajaron rápidamente a Bolívar. Con este resultado, la visita selló su clasificación a cuartos y también a la Copa Argentina del año que viene.