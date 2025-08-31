Incidentes a las afueras de La Visera de Cemento al finalizar el partido entre Cipo y Ciudad Bolivar

Piedrazos, gases y postas de goma empañaron el final del encuentro entre Cipo y Ciudad de Bolívar por una nueva fecha del Federal A.

Los incidentes se registraron a las afueras de La Visera de Cemento.

El partido entre Cipo y Ciudad Bolivar terminó con incidentes violentos a las afueras del estadio cuando un grupo de la barra brava atacó con piedras a la policía que realizaba su trabajo de prevención y seguridad habitual en el lugar. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y postas de goma para dispersar a los agresores.

Los disturbios se registraron minutos después del pitazo final del árbitro Juan Nebbietti, que marcó la derrota de Cipolletti por 1 a 0 ante Ciudad de Bolívar. Según testigos, desde la calle O’Higgins comenzaron a volar piedras hacia la platea , lo que desató la intervención policial.

En la transmisión oficial del streaming del Club Cipolletti, ya finalizado el encuentro y durante las entrevistas pospartido, se escucharon los estruendos de los disparos y algunos piedrazos . Ante la situación, se interrumpieron las entrevistas.

En ese momento, en el estadio todavía permanecían allegados, familiares de jugadores, hinchas y periodistas, que debieron resguardarse y resultaron alcanzados por los gases lacrimógenos.

Intervención policial

De acuerdo con los datos aportados por fuentes policiales a LMCipolletti, una facción de la barra “La 69” habría participado de las agresiones. Según trascendió, el enojo de la barra pasaba por la sucesión de arbitrajes adversos que tuvo Cipo y en este caso con la tarea de Nebbietti y su equipo.

La policía respondió con gases lacrimógenos y postas de goma para intentar controlar la situación. A causa de los enfrentamientos, desde la Comisaría 4ta informaron que hubo 5 personas detenidas, se trata de tres mujeres y dos hombre. Además se registró un policía lesionado.

ON - Futbol Cipolletti vs Bolivar (6) Omar Novoa

Durante los incidentes también se registraron daños en vehículos que estaban estacionados en las inmediaciones del estadio. Varios autos resultaron afectados por los piedrazos arrojados desde la vía pública.

El el operativo trabajaron efectivos y jefes de la Comisaría 4ª, junto con otras unidades en coordinación con la Unidad Regional.

También hubo un partido de fútbol

El Chango Cravero volvió a apostar con el esquema 4-4-2 con un "9" definido como Nicolás Parodi.

El local jugó mejor que su rival en la primera mitad, con buenas ataques, sobre todo por el sector derecho. Cristian Ibarra, Nicolás Trejo y Andrés Almirón se mostraron en buena forma para atacar las espaldas de Luciano Lapetina.

Un centro de Ibarra que despejó el arquero Biscardi, un remate de Mbombaj que pasó cerca y las búsquedas constantes de Parodi por arriba fueron las aproximaciones del equipo rionegrino.

ON - Futbol Cipolletti vs Bolivar (11) Omar Novoa

Además, hubo un buen trabajo defensivo que no le permitió al puntero del grupo llegar con claridad al arco de Facundo Crespo.

Cravero movió el banco con Ricardo Dichiara por Parodi y a medida que fue pasando el tiempo tiró toda la carne al asador, pero los intentos para sacar ventaja fueron estériles.

Hubo algún pedido de penal en una jugada del ingresado Leandro Vella y otras infracciones menores que el árbitro Nebbietti decidió no cobrar.

ON - Futbol Cipolletti vs Bolivar (4) Omar Novoa

Cuando faltaban 15' para el final, con Cipo tirado en ataque, un pase largo de Arnaldo González encontró a Jonathan Maciel, que aprovechó la salida muy lejos del arco de Crespo para definir a 25 metros de la línea de gol y darle la victoria a Bolívar.

Los intentos finales del Capataz no alcanzaron y los tres puntos viajaron rápidamente a Bolívar. Con este resultado, la visita selló su clasificación a cuartos y también a la Copa Argentina del año que viene, demasiado premio para lo que mostró en La Visera.