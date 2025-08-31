Cipo perdió con Bolívar sin merecerlo y hubo incidentes en La Visera

Después de una dolorosa derrota por el Federal A, ocurrieron hechos de violencia que empañaron la tarde de fútbol.

En la zona Campeonato, Cipo se jugaba una carta clave ante uno de los punteros del grupo. El Capataz necesitaba la victoria para meterse en puestos de clasificación para los cuartos de final del primer ascenso. Pese a hacer un buen partido, el equipo rionegrino cayó 1 a 0 con Ciudad Bolívar por la séptima fecha del nonagonal del Federal A.

Pero la nota más negativa no fue el resultado, sino los hechos de violencia que ocurrieron una vez finalizado el partido.

Tras el pitazo del árbitro Juan Nebbietti, pasaron un par de minutos cuando desde la calle O'higgins empezaron a volar piedras para la platea.

Aparentemente, una facción de la barra "La 69" estaría involucrada en las agresiones, que fueron interrumpidas por la represión policial.

Cuando se produjeron los destrozos, todavía quedaban un puñado de allegados, familiares de jugadores, hinchas y periodistas que tuvieron que resguardarse y resultaron afectados por los gases lacrimógenos de la acción policial.

Algunos de los que ya habían dejado el estadio antes de los incidentes, también sufrieron los efectos de los gases, que se sintieron en varias cuadras a la redonda.

Hubo algunos vehículos dañados por las piedras, pero hasta el momento no se registraron heridos de gravedad.

Según trascendió, el enojo de "la 69" pasa por la sucesión de arbitrajes adversos que tuvo Cipo y en este caso con la tarea de Nebbietti y su equipo.

cipo ciudad bolívar (4)

La crónica del partido

Antes de la barbarie, hubo un partido de fútbol.

El Chango Cravero volvió a apostar con el esquema 4-4-2 con un "9" definido como Nicolás Parodi.

El local jugó mejor que su rival en la primera mitad, con buenas ataques, sobre todo por el sector derecho. Cristian Ibarra, Nicolás Trejo y Andrés Almirón se mostraron en buena forma para atacar las espaldas de Luciano Lapetina.

Un centro de Ibarra que despejó el arquero Biscardi, un remate de Mbombaj que pasó cerca y las búsquedas constantes de Parodi por arriba fueron las aproximaciones del equipo rionegrino.

Además, hubo un buen trabajo defensivo que no le permitió al puntero del grupo llegar con claridad al arco de Facundo Crespo.

Cravero movió el banco con Ricardo Dichiara por Parodi y a medida que fue pasando el tiempo tiró toda la carne al asador, pero los intentos para sacar ventaja fueron estériles.

Hubo algún pedido de penal en una jugada del ingresado Leandro Vella y otras infracciones menores que el árbitro Nebbietti decidió no cobrar.

Cuando faltaban 15' para el final, con Cipo tirado en ataque, un pase largo de Arnaldo González encontró a Jonathan Maciel, que aprovechó la salida muy lejos del arco de Crespo para definir a 25 metros de la línea de gol y darle la victoria a Bolívar.

Los intentos finales del Capataz no alcanzaron y los tres puntos viajaron rápidamente a Bolívar. Con este resultado, la visita selló su clasificación a cuartos y también a la Copa Argentina del año que viene, demasiado premio para lo que mostró en La Visera.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Nicolás Parodi y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Ciudad Bolívar: Ramiro Biscardi; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez y Luciano Lapetina; Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González y Alex Díaz Borda; Brian Duarte y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: La Visera