El terrorífico relato de la quiosquera que quedó en medio de la batalla y le salvó la vida a un barra de Cipo

La joven reveló a LMC detalles increíbles de la pesadilla que le tocó vivir junto a una compañera. Su admirable acto de audacia y el pedido de seguridad.

"Fue lo peor que me pasó desde que trabajo acá, No recuerdo cuánto duró pero para mí fue eterno", admite a LM Cipolletti la quiosquera que quedó en medio de la brutal batalla entre las dos barras del club Cipolletti que dejó como saldo varios heridos , entre ellos un apuñalado grave , y siete demorados, de los cuales tres habían recuperado la libertad.

No logró pegar un ojo. Entre la exaltación por la pesadilla vivida y las pocas horas de descanso entre el turno nocturno y el matutino en otro local del mismo dueño, casi no pudo conciliar el sueño en la noche del miércoles. Y este jueves le costaba disimular el cansancio más allá de su amabilidad con LM Cipolletti, medio al que brindó un terrorífico relato.

"Fue cerca de las 22.30 y no sabíamos que había algo en La Visera . Siempre cuando está el partido nosotros ponemos las rejas, pero como no sabíamos del viaje, no pusimos nada. Estaba el acceso libre y vimos que pasaron policías y ahí se nos mete un pibe al quiosco que se estaba escapando de los otros y se metió en el depósito", señaló la joven sobre el dramático incidente que se registró en el histórico comercio de 9 de Julio y Mengelle .

Tanto ella como su compañera ignoraban la partida del plantel de Cipolletti hacia Córdoba para el debut en el Federal A de este viernes ante Atenas, que motivó el banderazo de los hinchas más fervorosos en la puerta de la sede de la institución.

Incidentes Visera 9 El quiosco está sobre la avenida Mengelle, que fue el escenario de la barbarie.

"Yo salí corriendo a buscar la Policía que estaba enfrente de Leben Salud, pero no vinieron. Lo queríamos sacar y no salía hasta que en un momento va hasta la calle y trata de subir a un auto, pero no puede ('estoy con mi hijo, dejanos ir' le dijo el conductor). Entonces volvió al quiosco, yo me quedo en la puerta y le digo 'no pases, no se puede. Pero me empujó, me tiró, y entró igual. Se metió de vuelta al depósito", amplió su escalofriante reconstrucción de los lamentables hechos.

Pelea entre barras de Cipolletti: la quiosquera evitó que maten al más buscado

En una actitud heroica, la trabajadora se plantó ante los muchachos de la facción de la barra disidente a la del "intruso" que al descubrir de que estaba en el quiosco quisieron lincharlo.

"Otros chicos de la hinchada que vieron que me empujó, me levantaron, pero llamaron a los demás de la barra. Les decían 'está acá, está aca'. Ahí vinieron corriendo todos los de la barra hasta acá afuera y trataban de entrar. Yo me quedé en la puerta para impedir que ingresaran, pudo ser una masacre", reconoció.

Incidentes Visera 5

Con su postura y a su manera, la chica se hizo respetar y evitó la tragedia. Su compañera adoptó la misma y valiente actitud. "No pasaron porque uno de ellos le decía al resto 'las chicas no tienen nada que ver'. Justo llegó la Policía, los que estaban en moto y empezaron a tirar como gas pimienta y se fueron todos. La Policía entró al quiosco y detuvieron al que entró al depósito, que al menos zafó de la golpiza y quizá de algo peor".

Violencia en La Visera: "Sentí miedo"

Si bien más allá de una cuestión humanitaria priorizó ante todo proteger el negocio que le brinda empleo y defender el orden del lugar, acepta que sintió "miedo". "Es que el chico que se metió, se veía que había consumido sustancias. Yo tenía a mi compañera también atrás y también tenía a todos los de la hinchada queriendo entrar. Fue re heavy, podemos contarla por suerte", confesó.

"Escuchamos algunos tiros, pero no fue acá. Es la primera vez que pasa algo así en el quiosco. Esperamos que para la próxima vez haya más seguridad en la zona", reclamó tras sufrir una noche de terror.