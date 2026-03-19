Varios heridos, entre ellos un apuñalado grave, y 4 detenidos por los incidentes en La Visera

La despedida del equipo de Cipo terminó en una descomunal pelea entre dos sectores de la hinchada en La Visera. Se inició una investigación.

El violento enfrentamiento entre integrantes de la 69 y Los Innombrables , las dos facciones adversarias de la hinchada de Cipo , dejaron como saldo varios heridos, entre ellos un apuñalado grave, y siete demorados , de los cuales tres habían recuperado la libertad.

Los incidentes se desataron el miércoles minutos después de las 21:30, cuando una gran cantidad seguidores del club Albinegro , con mujeres y muchos niños, se acercaron a la calle O'Higgins donde se encuentra el acceso de La Visera de Cemento , para despedir al equipo del Federal A que emprendía viaje a Córdoba , donde el viernes juega contra Atenas en el debut del certamen.

Testigos cuentan que era todo transcurría en modo festivo, con todo el colorido que suele caracterizar a los fanáticos de Cipo , con bombos, banderas y cantos de aliento.

Violento enfrentamiento entre dos sectores de la hinchada de Cipolletti cuando despedían al equipo que viajaba por el Federal A

Pero ni bien se retiró el colectivo que traslada al plantel, comenzaron a escucharse insultos y frases amenazantes, volaron piedras y botellas y estallaron las peleas a piñas y matadas. Pero en medio de la refriega, justo frente a la entrada a plateas, un joven cayó herido de una puñalada en la zona derecha del tórax.

El ataque provocó un desbande total y momentos de tensión. Mientras algunos siguieron agrediéndose, otros cargaron al lesionado y lo llevaron corriendo hasta la clínica Leben Salud, ubicada frente a la sede social del club, a poco más de 100 metros del lugar del hecho.

De inmediato una muchedumbre rodeó el establecimiento, pidiendo saber como se encontraba el apuñalado, a quien identificaron como “el Ruso”. Allí se escucharon relatos de como había sido la agresión y hasta se mencionaron nombres sobre posibles autores.

La intervención policial

El comisario Diego Domínguez, jefe de la Comisaría Cuarta, informó que la primera intervención se produjo cuando bicipolicías que efectuaban recorridas preventivas por el sector advirtieron que varias personas agredían a otras. Rápidamente intercedieron para separarlos, pero los efectivos también fueron agredidos, por lo que pidieron refuerzos.

Pero el altercado se había extendido hacia la zona de la esquina de 9 de Julio y Mengelle, donde se escucharon detonaciones de escopetas anti tumultos.

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Las corridas siguieron por Mengelle hacia el norte, donde los revoltosos se dispersaron. También hubo escaramuzas en Pacheco y las vías, donde funciona una estación de servicios, pero con una intensidad menor.

Ante la gravedad de los hechos no solo acudieron uniformados de la unidad 4ta, sino también de la 24, 32, Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y Brigada Rural.

Buscan al autor del puntazo

Domínguez indicó que el apuñalado después de haber sido estabilizado en la clínica privada lo derivaron al hospital Pedro Moguillansky, donde quedó internado. El último parte que habían recibido señaló que había evolucionado favorablemente. De todos modos se trata de una herida considerada grave, por lo que deben iniciar una investigación de oficio.

En tanto que siete personas resultaron demoradas. Tres ellos recuperaron la libertad pocas horas después, mientras que los otros cuatro permanecían detenidos a disposición de la Justicia.

Incidentes Visera 7

Trabajaban en busca de elementos de prueba para determinar posibles responsabilidades y descubrir si entre los sospechosos se encuentra el autor del puntazo.

En este marco, recababan testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, tanto del 911 como privadas. Asimismo aguardan la recuperación de la víctima para que brinde su testimonio, como de otras personas que estuvieron en el lugar.

En esa tarea también se sumó el Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron los peritajes de rigor.