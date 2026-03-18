Cipo es uno de los tres equipos del país que más viajará

El albinegro emprende por estas horas su primera aventura del año para enfrentar a Atenas en Río Cuarto por el Federal A.

Se viene el primer viaje para Cipo en el año, de cara al partido del próximo viernes. El duelo ante Atenas de Río Cuarto será el comienzo de un largo camino para el albinegro, que solo en la primera fase del Federal A constará de 11.880 kilómetros, número que lo sitúa como el tercer equipo que más territorio recorrerá en el semestre inicial de la temporada.

Las distancias y los presupuestos disponibles son factores que transforman a la tercera categoría del fútbol nacional en una de las más complejas de afrontar , tanto para dirigentes como para jugadores y cuerpos técnicos.

Para llegar al partido del viernes a las 21, el albinegro recorrerá 610 kilómetros a la ciudad cordobesa para disputar ese primer encuentro del certamen.

Solo Germinal de Rawson y Guillermo Brown de Puerto Madryn viajarán más que Cipo este año. El cambio de zona benefició al albinegro, que en total transitará dos mil kilómetros menos que el año pasado, sumado a que este mes compró un colectivo propio y eso también reducirá notablemente los gastos de traslado.

ECP COLECTIVO CLUB CIPOLLETTI (58) Estefania Petrella

Como explicaron desde el club, el costo de alojamientos y comida es más barato en la zona de Mendoza, San Luis, La Pampa y Córdoba respecto a la Patagonia y Buenos Aires, por lo que allí también habrá un alivio económico para el Capataz.

Otro dato alentador para la institución rionegrina es que para este año la conducción de AFA, encabezada por Claudio Tapia, anunció un aumento mensual de dinero para los clubes del Federal A, que tendrán el mismo ingreso que sus pares de la B Metropolitana por primera vez en la historia.

Con la dificultad geográfica que ya es un rival habitual en la categoría, pero teniendo en cuenta algunos factores favorables para esta temporada, Cipo emprende su primera aventura del año.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (77) Sebastián Fariña Petersen

Otros que viajan bastante

Germinal (13.428 kilómetros) y Guillermo Brown (12.540) son los que más tendrán que viajar de todo el país. Después viene Cipo, cuarto se ubica Tucumán Central (11.672) y después viene Deportivo Rincón (11.218).

Luego aparecen Juventud Antoniana (10.338), Mitre de Posadas (10.010), Argentino de Monte Maíz (9888), Sarmiento de La Banda (9872) y Atenas (9230) para completar la nómina de diez que más viajan en el Federal A.

Dirige Barbona

La gran novedad para el Albinegro en las últimas semanas fue la baja de su entrenador, Daniel Cravero, por problemas de salud. El Chango será operado del corazón y no podrá seguir en el cargo, por lo que su ayudante dirigirá el primer partido y la dirigencia ya busca reemplazo para los próximos días.

Alejandro Barbona estará al frente del equipo en Río Cuarto y buscará darle confianza a los que vienen haciendo fútbol como titulares en las prácticas y en el único amistoso ante Atlético Regina.

El árbitro del partido será Enzo Gutiérrez, un juez desconocido para el fútbol del sur del país.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (96) Sebastián Fariña Petersen

Fixture de la zona 3 del Federal A

Fecha 1

Costa Brava - FADEP

Huracán Las Heras - Argentino (MM)

San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario

Atenas (RC) - Cipolletti

LIBRE: Deportivo Rincón.

Fecha 2 (29 de Marzo)

Cipolletti vs Atlético Club San Martín

Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras

Argentino Monte Maíz vs Costa Brava

FADEP vs Deportivo Rincón

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 3 (5 de Abril)

Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz

Costa Brava vs Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs Cipolletti

Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto

Libre: FADEP

Fecha 4 (12 de Abril)

Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras

Cipolletti vs Costa Brava

Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón

Argentino Monte Maíz vs FADEP

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 5 (19 de Abril)

FADEP vs Juventud Unida Universitario

Deportivo Rincón vs Cipolletti

Costa Brava vs Atenas Río Cuarto

Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 6 (26 de Abril)

Atlético Club San Martín vs Costa Brava

Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón

Cipolletti vs FADEP

Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 7 (3 de Mayo)

Argentino Monte Maíz vs Cipolletti

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín

Costa Brava vs Huracán Las Heras

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 8 (10 de Mayo)

Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón

Atlético Club San Martín vs FADEP

Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Juventud Unida Universitario

Libre: Costa Brava

Fecha 9 (17 de Mayo)

Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto

Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín

FADEP vs Huracán Las Heras

Deportivo Rincón vs Costa Brava

Libre: Cipolletti

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti