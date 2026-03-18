Cipo es uno de los tres equipos del país que más viajará
El albinegro emprende por estas horas su primera aventura del año para enfrentar a Atenas en Río Cuarto por el Federal A.
Se viene el primer viaje para Cipo en el año, de cara al partido del próximo viernes. El duelo ante Atenas de Río Cuarto será el comienzo de un largo camino para el albinegro, que solo en la primera fase del Federal A constará de 11.880 kilómetros, número que lo sitúa como el tercer equipo que más territorio recorrerá en el semestre inicial de la temporada.
Las distancias y los presupuestos disponibles son factores que transforman a la tercera categoría del fútbol nacional en una de las más complejas de afrontar, tanto para dirigentes como para jugadores y cuerpos técnicos.
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Números que hablan
Para llegar al partido del viernes a las 21, el albinegro recorrerá 610 kilómetros a la ciudad cordobesa para disputar ese primer encuentro del certamen.
Solo Germinal de Rawson y Guillermo Brown de Puerto Madryn viajarán más que Cipo este año. El cambio de zona benefició al albinegro, que en total transitará dos mil kilómetros menos que el año pasado, sumado a que este mes compró un colectivo propio y eso también reducirá notablemente los gastos de traslado.
Como explicaron desde el club, el costo de alojamientos y comida es más barato en la zona de Mendoza, San Luis, La Pampa y Córdoba respecto a la Patagonia y Buenos Aires, por lo que allí también habrá un alivio económico para el Capataz.
Otro dato alentador para la institución rionegrina es que para este año la conducción de AFA, encabezada por Claudio Tapia, anunció un aumento mensual de dinero para los clubes del Federal A, que tendrán el mismo ingreso que sus pares de la B Metropolitana por primera vez en la historia.
Con la dificultad geográfica que ya es un rival habitual en la categoría, pero teniendo en cuenta algunos factores favorables para esta temporada, Cipo emprende su primera aventura del año.
Otros que viajan bastante
Germinal (13.428 kilómetros) y Guillermo Brown (12.540) son los que más tendrán que viajar de todo el país. Después viene Cipo, cuarto se ubica Tucumán Central (11.672) y después viene Deportivo Rincón (11.218).
Luego aparecen Juventud Antoniana (10.338), Mitre de Posadas (10.010), Argentino de Monte Maíz (9888), Sarmiento de La Banda (9872) y Atenas (9230) para completar la nómina de diez que más viajan en el Federal A.
Dirige Barbona
La gran novedad para el Albinegro en las últimas semanas fue la baja de su entrenador, Daniel Cravero, por problemas de salud. El Chango será operado del corazón y no podrá seguir en el cargo, por lo que su ayudante dirigirá el primer partido y la dirigencia ya busca reemplazo para los próximos días.
Alejandro Barbona estará al frente del equipo en Río Cuarto y buscará darle confianza a los que vienen haciendo fútbol como titulares en las prácticas y en el único amistoso ante Atlético Regina.
El árbitro del partido será Enzo Gutiérrez, un juez desconocido para el fútbol del sur del país.
Fixture de la zona 3 del Federal A
Fecha 1
Costa Brava - FADEP
Huracán Las Heras - Argentino (MM)
San Martín (M) - Juventud Unida Univeristario
Atenas (RC) - Cipolletti
LIBRE: Deportivo Rincón.
Fecha 2 (29 de Marzo)
Cipolletti vs Atlético Club San Martín
Juventud Unida Universitario vs Huracán Las Heras
Argentino Monte Maíz vs Costa Brava
FADEP vs Deportivo Rincón
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 3 (5 de Abril)
Deportivo Rincón vs Argentino Monte Maíz
Costa Brava vs Juventud Unida Universitario
Huracán Las Heras vs Cipolletti
Atlético Club San Martín vs Atenas Río Cuarto
Libre: FADEP
Fecha 4 (12 de Abril)
Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
Cipolletti vs Costa Brava
Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
Argentino Monte Maíz vs FADEP
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 5 (19 de Abril)
FADEP vs Juventud Unida Universitario
Deportivo Rincón vs Cipolletti
Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 6 (26 de Abril)
Atlético Club San Martín vs Costa Brava
Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
Cipolletti vs FADEP
Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 7 (3 de Mayo)
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 8 (10 de Mayo)
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
Fecha 9 (17 de Mayo)
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
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