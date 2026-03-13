Del Federal A la B de la Liga Confluencia: Lucas Mellado y una decisión de vida

El volante es uno de los mejores futbolistas de la región y fue anunciado como nuevo refuerzo de Alto Valle para el Apertura liguero.

Hace varios años que Lucas Mellado es uno de los mejores volantes nacidos en la región. Primero dedicado mucho a la marca y después más versátil. Jugando un poco más suelto, mostró su mejor versión en Cipo , donde llegó a ser el mediocampista con más gol del Federal A en 2021, de la mano del recordado Gustavo Raggio. Hoy, con 35 años y después de haber llegado a la final por el ascenso en el Regional Amateur con la camiseta de La Amistad , tomó la decisión de jugar la Liga Confluencia.

"La propuesta de Alto Valle salió por intermedio del técnico, el "Ronco" Chiaccharini, que lo conozco desde hace muchísimos años, desde que empecé a jugar al fútbol. Y se dio por laburo, estaba buscando tener un poco de estabilidad y dejar de depender tan directamente de los clubes", confesó Lucas, quien se sumó a Yair Marín , otro de los bombazos del mercado de pases en la Liga.

"Se dio fácil porque también está Yair, que fue compañero mío de Cipo el año pasado y se pudo charlar. Se que hay un grupo con muchas ganas de pelear y ascender", agregó.

La decisión de Mellado no es un hecho aislado, sino que explica la realidad que viven la mayoría de los jugadores de fútbol, sobre todo en el interior del país. En el mejor de los casos se puede vivir de ser profesional, pero una vez que eso se termina, no hay margen y hay que buscar otra cosa. Con la intención de seguir jugando y pensar en el futuro, llega esta nueva etapa.

lucas mellado alto valle

"Gracias a Dios con la carrera que hice pude vivir bastante bien. Hoy dejando el fútbol es muy difícil mantener el estilo de vida. En Alto Valle se me ofreció eso (laburo). Estoy contento, te da estabilidad, porque el fútbol es muy inestable. Mientras estás en competencia está todo bien y después al otro año no sabés como puede ser. Eso me desgastó, así que tomé una decisión que es dura, pero pensando en tener una estabilidad", explicó el cipoleño.

Nuevo formato

La Liga Deportiva Confluencia tendrá para este año la A con 14 equipos y la B con 13. Ambas divisionales jugarán Apertura y Clausura, con ascensos y descensos a fin de año.

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En la categoría B, la mayoría de las canchas son de tierra, por lo que se esperan verdaderas batallas deportivas: "La zona quedó con las canchas más duras, así que va a ser bravo y luchado. Pero nuestro es objetivo es claro, tenemos que ascender este año y acomodar al club donde tiene que estar. Vamos a ir viendo como se da el torneo, pero el objetivo es muy claro".

El primer partido será este domingo en Allen, a las 16, ante Deportivo Godoy.

Un hincha más

Mellado había regresado a Cipo por segunda vez en 2025. Allí jugó toda la temporada como titular en el club de sus amores, pero esta vez los caminos se separaron. "Me duele mucho no poder estar este año (en Cipo). Tenía muchas ganas pero no se pudo dar. Soy hincha del club y me encanta estar ahí. El año pasado fue una temporada muy linda, que disfrutamos mucho. Este año puede ser igual o mejor, pero bueno, se dieron así las cosas y hay que seguir dándole para adelante. Los días que no juegue voy a estar en la cancha yendo a ver a Cipo, porque es mi lugar en el mundo".

ON - Futbol Cipolletti vs Villa Mitre (30) Omar Novoa

El balance de su último equipo

Mellado sabe cómo viene la mano en el fútbol argentino. Las palabras sobran para explicar las cosas que pasan y él lo sabe bien, de hecho viene de padecerlo con La Amistad frente a FADEP de Mendoza, en la final por el ascenso al Federal A. Más allá de cómo se dio el partido, se mostró agradecido con la gente del conjunto "amigo".

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (16) Omar Novoa

"En La Amistad tuve un buen torneo, el grupo y la parte dirigencial me han tratado muy bien. Estoy muy agradecido con ellos. Lo dimos todo para poder ascender y nos quedamos en el camino. Es una lástima lo que pasó, pero el fútbol es así, me ha tocado muchas veces de tener las cosas en contra. Me ha tocado tenerlas a favor un par de veces y el sistema es un poco así. Hay que aceptarlo cuando pasa. Duele porque es perder una final por el ascenso, pero hay que seguir".