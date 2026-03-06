El debut de Cipo en el Federal A podría cambiar de día

El equipo se sigue preparando con vistas al torneo y la fecha del comienzo del certamen podría sufrir una modificación.

El posible cambio no solo impacta en la agenda deportiva, sino también en la logística del plantel que conduce Daniel Cravero.

A poco más de dos semanas para el inicio del torneo, el debut de Cipo en el Federal A podría sufrir modificaciones. Si bien la fecha estipulada es el domingo 22 de marzo, el partido ante Atenas de Río Cuarto , podría adelantarse al viernes o al sábado debido a la programación de la Liga Profesional.

Río Cuarto tendrá actividad de la primera división entre Estudiantes y River . La cercanía entre los estadios obligó a analizar alternativas en el calendario. El 9 de Julio, cancha de Atenas, está ubicado sobre la avenida Guillermo Marconi al 399, a apenas seis cuadras del Antonio Candini, el estadio de Estudiantes de Río Cuarto.

Justamente allí, el domingo 22 a las 17:45, Estudiantes recibirá al Millonario por la fecha 12 de la Liga Profesional. Esa coincidencia generó que las autoridades evalúen adelantar el encuentro del Federal A para evitar superposiciones y complicaciones operativas de seguridad en la ciudad cordobesa.

El posible cambio no solo impacta en la agenda deportiva, sino también en la logística del plantel que conduce Daniel Cravero. Un adelanto del partido obligaría a modificar horarios de salida desde el Alto Valle, reservas de hospedaje y planificación del viaje, cuestiones que la dirigencia sigue de cerca mientras aguarda la confirmación oficial de la programación.

No sería la primera vez que el Albinegro atraviesa una situación similar. En 2024, el conjunto rionegrino también debió modificar el día de su estreno y terminó debutando el viernes 22. En aquella oportunidad el cambio se produjo porque Alvarado jugaba el clásico marplatense frente a Aldosivi el sábado por la B Nacional y el domingo no hubo fútbol por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (44) Cravero y una nueva temporada al frente del Capataz. Sebastián Fariña Petersen

Se viene el amistoso con Rincón

Mientras tanto, el club ya piensa en la última parte de la preparación. El próximo 14 está previsto un amistoso formal ante Deportivo Rincón en La Visera de Cemento, un encuentro que ya fue consensuado entre ambas instituciones. En los próximos días, Cipolletti dará a conocer detalles sobre la venta de entradas y la logística para el público que quiera acompañar al equipo en uno de los últimos ensayos antes del inicio oficial de la temporada.

Con el plantel ajustando piezas y la dirigencia atenta a la confirmación del calendario, el estreno albinegro en el Federal A empieza a tomar forma, aunque todavía resta definir el día exacto en el que comenzará a rodar la ilusión.