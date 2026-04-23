Cipo llega entonado y rearma su "rompecabezas" para el partido del domingo en La Visera

Después de la gran victoria sobre Deportivo Rincón como visitante, el Capataz será local de FADEP de Mendoza.

Cipo se rearma para el partido del domingo en La Visera de Cemento.

Cipo se prepara el partido del próximo domingo, desde las 15:30, en La Visera de Cemento . El Albinegro recibirá a FADEP de Mendoza por la sexta fecha del Federal A , en un duelo que aparece como una buena oportunidad para seguir prendido arriba, pero que vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de plantel y cuerpo técnico.

La semana comenzó muy bien, porque el equipo llega con el ánimo en alza tras la gran victoria en Rincón de los Sauces.

De todas formas, el panorama tiene su complejidad por las bajas.. Una vez más, el entrenador Fabián Enríquez deberá rearmar el once inicial.

Fabian Enriquez DT de Cipolletti (11) Claudio Espinoza

Las bajas de Cipo

Nehuén García fue expulsado y no estará disponible, mientras que Nicolás Trejo encendió las alarmas por una fuerte dolencia muscular. El lateral derecho fue sometido a estudios y no llegaría al compromiso frente a los mendocinos.

“Lamentablemente siempre tenemos que ir de atrás, pero estamos tratando de reorganizarnos, de recuperar jugadores. No empezamos bien, pero vamos a seguir laburando por el club y por la gente que nos acompaña”, expresó Enriquez tras el triunfo en Rincón.

fabián enríquez cipo (2)

Estas ausencias se suman a las del lesionado Andrés Almirón y el suspendido Brandon Obregón.

Sin embargo, no todas son malas noticias ya que Víctor Manchafico y estará disponible tras ser expulsado, mientras que Nicolás Peralta y Gonzalo Lucero recibieron el alta médica y podrían meterse en la lista de convocados.

SFP Futbol Entrenamiento cipolletti pretemporada (42) Sebastián Fariña Petersen

En tanto, Almirón deberá esperar algunos días más para estar al cien y el cuerpo técnico optaría por no arriesgarlo. Por su parte, Obregón recibió tres fechas de sanción tras la roja directa ante Costa Brava y aguarda la respuesta del Consejo Federal por la apelación presentada. En caso de ser aceptada, podría quedar habilitado para el viaje a Monte Maíz por la séptima fecha para visitar a Argentino.

En este contexto, el entrenador encontró respuestas en los más jóvenes. Ante la expulsión de García y la salida temprana de Trejo, varios juveniles tuvieron minutos y respondieron en un contexto adverso. “Los pibes se lo merecen porque están trabajando bárbaro. Encontramos en ellos una producción importante. Facu (Berezoski) entró bien, Checho (Ranquehue), Valen (Flores), Benja (García). Son jugadores del club y la gente tiene que estar orgullosa”, destacó Enriquez.

Pensando en el armado del equipo, Benjamín García y Valentín Flores aparecen como alternativas firmes para cubrir los laterales, puestos afectados por las bajas. Con el regreso de Manchafico, también se abre la posibilidad de que Huichulef se mueva hacia la banda izquierda.

En la mitad de la cancha, todo indica que Claudio Mosca volverá a ir desde el arranque, luego de haber salido de manera temprana en el último partido tras la expulsión de García. Tampoco hay que descartar a Ranquehue, que tuvo un buen partido ubicado metros delante de Marcos Pérez. Las próximas prácticas serán claves para ajustar detalles y encontrar equilibrio en un equipo que, pese a las dificultades, sigue dando pelea.

Desde el club, mientras tanto, el mensaje es claro: acompañar. La dirigencia y el entorno invitan a llenar La Visera en un partido que puede marcar el rumbo. FADEP llega último, golpeado, y el Albinegro busca confirmar su lugar entre los animadores de la zona.