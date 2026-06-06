Del control de rutina a un sorprendente hallazgo en la Ruta 22: la F-100 amarilla más buscada

Hacía 14 años que tenía pedido de secuestro. En que parte de la zona la encontraron y quién la conducía...

Un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional 22 derivó en el hallazgo de una camioneta Ford F 100 amarilla que llevaba más de una década prófugo de la justicia . El operativo estuvo a cargo del personal de la policía rionegrina.

Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado secuestraron el vehículo durante un operativo de control vehicular e identificación de personas. El procedimiento se realizó este viernes y el conductor está domiciliado en la localidad pampeana de La Adela .

Al verificar la documentación y consultar el dominio en el sistema de la DNRPA , los uniformados constataron el alerta. La camioneta registraba un pedido de secuestro activo desde el 1 de octubre de 2012 , emitido por la Policía Federal Argentina con asiento en la ciudad de La Plata .

Actuaciones judiciales y situación del conductor

Ante el hallazgo, se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Zornita. El magistrado dispuso el secuestro inmediato del vehículo y el inicio de las actuaciones judiciales bajo la carátula de "Secuestro".

operativo cerrojo Ruta 22

Fuentes policiales indicaron que no se adoptaron medidas imputativas contra el conductor. Los investigadores no hallaron elementos que lo vincularan con el origen del pedido judicial. La camioneta quedó a disposición de la Justicia para establecer los hechos que originaron el requerimiento.