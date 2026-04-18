Maxi López, figura y goleador de Cipo: "Salió lo que trabajamos en la semana"

El Albinegro se impuso ante Deportivo Rincón por 2 a 1 con un doblete del número 11 en la primera etapa. La palabra del héroe de un triunfazo.

Cipo hizo historia al conseguir su primera victoria de visitante ante Deportivo Rincón en el Federal A . Con doblete de Maxi López , el Albinegro ganó 2 a 1 en un partido donde jugó con uno menos desde los 10' minutos del primer tiempo por la expulsión de Nehuén García .

El goleador y figura del encuentro habló con el Canal 10 de Río Negro luego del pitazo final y dio su punto de vista: "Realmente fue un partido complicado, donde tuvimos un jugador menos, pero nos salió lo que trabajamos en la semana y eso es lo importante. Así que estoy contento y feliz por convertir".

La apertura del marcador, a los 4 minutos del primer tiempo, fue desde una jugada preparada en el tiro de esquina. Fernando Pettinerolli la jugó corta para el de Funes, que levantó la cabeza y remató sin dudar desde el borde del área. "El primer gol fue algo que ensayamos de pelota parada en la semana. El segundo gol también, fue de una jugada que sacamos por la derecha y definimos por izquierda. El rayo y Jeldres justo me vieron", dijo López sobre ambos goles.

Deportivo Rincón vs Cipolletti Federal A Foto: Luis Amaolo.

El estadio del León cuenta con la siempre dificultosa característica del césped sintético, algo que el jugador señaló tras el partido: "El césped carga un poquito más, no es excusa pero me cargó un poquito el aductor. Pero los chicos que entraron lo hicieron muy bien. No hay juvenil acá, estamos todos iguales y eso es muy bueno".

Sobre la dedicatoria de los goles, cerró: "El gol se lo dedico a mi señora, a mi hija y a la gente que nos viene a apoyar. Tenemos que demostrar dentro de la cancha lo que ellos hacen afuera".

La palabra el capitán de Cipo, Yago Piro

Quien también habló con el Canal 10 de Río Negro fue el capitán del equipo vencedor, Yago Piro, quien le agradeció a Fabian Enríquez por la confianza para llevar la cinta en un duelo clave: "Lo de la capitanía es algo que decide el cuerpo técnico. Así que le agradezco por la confianza. Obviamente sabemos que los capitanes son Víctor y Facu, pero hoy me tocó a mí, así que lo hice con mucha responsabilidad. Me tocó vivir momentos difíciles y hoy intentamos hacer nuestro camino. Hay un grupo hermoso, humano, y todos dejan el 100".

Sobre las lesiones, dijo: "Lo dije la fecha pasada: a los chicos que se lesionan, lo único que los va a sacar adelante es el grupo. Los que entraron hoy lo hicieron bien y nosotros estamos para respaldarlos a ellos".

Deportivo Rincón vs Cipolletti Federal Yago Piro Foto: Prensa Deportivo Rincón.

"Fue un partido durísimo, ellos tienen un muy buen equipo. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y creo que hicimos un partido muy inteligente", analizó Piro sobre el encuentro.

El entretiempo fue un momento clave, ya que el gol de Rincón llegó a poco del final de la primera etapa. El capitán reveló cómo fue la charla en el vestuario: "Buscamos tranquilidad en el entretiempo, sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas. Las lesiones es algo que no podemos manejar y las expulsiones tampoco.

"Ahora hay que pensar en lo que viene. No ganamos nada todavía, pero vamos en buen camino. Era importante ganar en Rincón, así que le pedimos a nuestra gente que siga confiando en nosotros. Ahora en nuestra casa tenemos que ganar", cerró Yago.