El abrupto cierre de Pardo y otros grandes comercios que bajan la persiana en Cipolletti

Sin previo aviso, la imponente casa de electrodomésticos del centro está cerrada hace dos semanas. Otros grandes comercios de Cipolletti, tristemente, se despiden.

Así luce el local de Pardo en pleno centro de Cipolletti. Cerrado sin aviso y los cartelitos redirigen a los clientes a pagar a Neuquén.

Llama la atención que justo en la previa del Mundial 2026 , cuando las marcas del sector prevén un incremento en las ventas de televisores y otros electrodomésticos, la imponente sucursal de Pardo en Belgrano 239 de Cipolletti haya bajado las persianas sin previo aviso hace un par de semanas. ¿Cierre definitivo?

Si bien no hubo comunicación oficial al respecto, todo parecería indicar que sí y es por ello que desde el Sindicato de Comercio de Cipolletti observan con preocupación el caso y ya actúan de oficio .

La sorpresiva despedida de un coloso del rubro, a solo 2 años y 9 meses de su desembarco en la ciudad, se da en un contexto de crisis en el que muchos comercios cierran debido a la delicada situación financiera.

José Luis Bunter, vicepresidente de la Confederación Federal Pyme de Argentina y referente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, explicó que “están cerrando muchísimos negocios en Cipolletti por tres razones fundamentales”. Y luego las detalló:

La caída de las ventas

El costo de los alquileres

Los gastos de funcionamiento, ligados a impuestos, sueldos e insumos.

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Además, mencionó otra variante que atenta contra los emprendimientos relacionadas al contexto del país. “Las empresas que han dado créditos, como sería el caso de Pardo, también sufren endeudamiento por morosidad del crédito”.

La situación de Pardo

Por su parte Juan Morrinson, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, explicó la particular situación de Pardo. “Nos enteramos que cerró de repente, fuimos al lugar a corroborarlo, luego a la secretaría de Trabajo, que lo certifica, deja la notificación en el local donde no había nadie y luego la mandó a Neuquén. Ahora nos va a decir la secretaría de Trabajo, los pasos a seguir. Nosotros pedimos una audiencia y por ahora, nada”, comentó.

“Hace 2 semanas que está cerrado. Lo raro es que no vino ningún trabajador a plantearnos nada, suponemos que los han reubicados en otras sucursales”, especuló.

Qué dicen los carteles en la puerta de Pardo

A la vez casi que se descarta que la interrupción de la actividad comercial responda a cuestiones de reformas pues en otras circunstancias similares la empresa oportunamente dio aviso y comunicó la novedad a sus clientes.

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En este caso en la puerta de Pardo se advierten carteles con la siguiente y escueta inscripción: “Cerrado. Para abonar las cuotas pendientes de su crédito, acercarse a la sucursal Neuquén, Alcorta 44”.

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Mientras tanto, LMC intentó sin suerte contactar a fuentes oficiales de la empresa. ¿Habrá incidido, además de la crisis, el robo que supo sufrir la sucursal en noviembre de 2023?

Otros comercios que cierran

Por otro lado, la cadena de indumentaria deportiva Olimpia cerró uno de sus locales sobre calle La Esmeralda y Perú y reubicó al personal en las otras sucursales.

“Cerramos por lo que está pasando en el rubro nuestro. En Cipolletti también cerraron GyC Sport y Red Sport. En nuestro caso es achicarnos un poco para ver si podemos seguir funcionando”, argumentó su propietario, Manuel Machinea a LMC.

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“Reubicamos la gente en otros locales, los dos de calle Roca, más el de Brentana y el de Cinco Saltos. No despedimos a nadie y reubicamos al personal”, aclaró el empresario también ligado al ACA.

“Hay muchos que cierran y se van a los barrios y crece la venta online”

Bunter reveló que hay una tendencia “a cerrar en el centro y mudarse a los barrios por el tema de los alquileres”.

“También a apostar por la venta online. Además muchos están vendiendo el fondo de comercio y comienzan con otro nombre. Eso permite que la persona que se endeudó llega al acuerdo con los que alquilan para no poner ese mes de depósito y todos contentos o al menos aliviados".

"En Distrito Noroeste también cerraron muchos comercios” apuntó Bunter. "En Distrito Noroeste también cerraron muchos comercios” apuntó Bunter.

Cifras impactantes

El dirigente del rubro mercantil aportó datos que reflejan las dificultades que atraviesan los comerciantes y los trabajadores. “Los sueldos están por debajo del límite de la inflación, la gente necesita financiarse. Los hogares argentinos, en su total, están endeudados en 39 billones de pesos”, confió.

Volviendo al ámbito comercial, reflexionó: “Están todos en la misma y los más afectados son los del centro”, amplió.

También mencionó el drama de los laburantes, que en muchos casos cobran “menos de un millón de pesos”.

“Tuvieron un incremento del 5 % dividido en 3 partes: 2 % de marzo a abril, 1 y 1/2 de abril a mayo y 1 ½ de mayo a junio, acompañado por un bono no remunerativo de 20 mil pesos. Muy por debajo de la inflación”, lamentó.

“Han cerrado 22 mil empresas en el país, se han perdido 290 mil empleos. Para que no seas pobre, tenés que ganar más de $1.360.000. Y el 72 % del país está en esa triste línea”.

Recordó que 6 de cada 10 hogares argentinos están endeudados, consideró que pagar el mínimo de la tarjeta de crédito genera una deuda imposible de afrontar y que salir del Veraz cada vez se complica más.