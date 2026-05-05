Alumnos de la Escuela N° 4 realizarán pasantías laborales en la Municipalidad de Cipolletti

El convenio contó con la firma del intendente Rodrigo Buteler. Las pasantías tendrán una duración de tres meses.

Con el objetivo de que alumnos de la institución puedan realizar pasantías en distintas áreas del municipio, el intendente Rodrigo Buteler firmó un convenio entre la Municipalidad de Cipolletti y la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 4.

El acuerdo, que también fue suscripto por la directora de la escuela, María Ximena Castro , y el secretario de Desarrollo Humano , Diego Cides , permitirá que los estudiantes accedan a una primera experiencia laboral que complemente su formación académica.

Las pasantías tendrán una duración de tres meses , con posibilidad de prórroga. Los alumnos serán seleccionados por la institución educativa y podrán desempeñarse hasta cinco días por semana, con jornadas de un máximo de cuatro horas diarias .

Desde el Municipio se designará un tutor responsable que tendrá a su cargo la orientación, coordinación y seguimiento de las tareas que realicen los pasantes. En paralelo, la Escuela Laboral N° 4 contará con un docente guía que supervisará el proceso formativo.

Buteler convenio

“Este tipo de acuerdos son fundamentales porque generan oportunidades reales para los chicos. Queremos acompañarlos en esta etapa, que puedan tener una primera experiencia laboral y seguir formándose con herramientas concretas para su futuro”, expresó el intendente.

La iniciativa forma parte de una política de articulación entre el Municipio y las instituciones educativas de la ciudad, buscando fortalecer la inclusión, la formación y el desarrollo de los jóvenes de Cipolletti.