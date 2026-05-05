Desobedeció una orden judicial, huyó y chocó un patrullero: irá preso

Tras violar una restricción de acercamiento, huyó de la Policía, chocó un patrullero y fue condenado a prisión efectiva por poner en riesgo a terceros.

Un hombre que en diciembre pasado protagonizó una peligrosa persecución por las calles de Fernández Oro fue condenado a cumplir una pena de prisión efectiva , tras admitir su responsabilidad en una serie de delitos que incluyeron la violación de una orden judicial vigente en un contexto de violencia de género .

La sentencia se dictó en el Foro Penal de Cipolletti, donde el imputado reconoció haber incurrido en el delito de desobediencia a una orden judicial en concurso real con resistencia a la autoridad y daño calificado, en carácter de autor.

Una persecución que puso en riesgo a toda la ciudad

El hecho que derivó en la condena ocurrió el 19 de diciembre de 2025, alrededor de las 21:45. Según detalló el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el hombre se presentó en la vivienda de su expareja, pese a tener vigente una prohibición de acercamiento dictada en el marco de una denuncia por violencia de género.

La situación fue advertida por la mujer, quien dio aviso a la Policía. Al arribar el primer móvil al lugar, el imputado decidió huir en su vehículo particular, dando inicio a una persecución a alta velocidad que atravesó distintos sectores de Fernández Oro.

Durante la fuga, el conductor no solo desobedeció las órdenes de detención, sino que además protagonizó maniobras peligrosas que pusieron en riesgo tanto su vida como la de terceros. En la intersección de Bahía Blanca y Los Rosales, impactó contra un patrullero, provocándole daños de consideración en la parte delantera. Lejos de detenerse, continuó la marcha.

Uno de los momentos más críticos del episodio ocurrió cuando, en plena huida, el vehículo del imputado sufrió el desprendimiento del capot, que quedó levantado sobre el parabrisas, anulando prácticamente su campo de visión. A pesar de esta situación extrema, el hombre siguió conduciendo a alta velocidad.

persecucion policial

El final del escape

La persecución continuó hasta las inmediaciones de las calles Iguazú y Primeros Pobladores, en cercanías de una zona comercial de la localidad. Allí, un móvil policial logró impactar desde atrás al vehículo con el objetivo de detener su marcha. Como consecuencia, el rodado giró sobre sí mismo y el motor se apagó.

Lejos de desistir, el imputado descendió del vehículo e intentó escapar a pie. Sin embargo, fue reducido a los pocos metros por personal policial que participaba del operativo.

Tras su detención, se inició el proceso judicial que incluyó la formulación de cargos días después del hecho. En aquella instancia, la Fiscalía ya había solicitado la prisión preventiva, medida que fue avalada por el juez de Garantías, quien además habilitó la etapa de investigación por un plazo de cuatro meses.

ECP CAMARA PENAL (1) Estefania Petrella

Antecedentes y cumplimiento efectivo

Uno de los puntos clave que derivó en el cumplimiento efectivo de la pena fue la existencia de antecedentes penales computables en la provincia del Neuquén. De acuerdo a lo expuesto por el fiscal, el condenado ya había sido condenado previamente por un delito de robo y, al momento del hecho, se encontraba bajo la modalidad de libertad asistida.

Este contexto fue determinante para descartar cualquier tipo de condena condicional y avanzar con una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

Desde diciembre, el hombre permanecía detenido con prisión preventiva, medida que ahora se ve consolidada con la sentencia firme.