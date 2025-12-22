Pasará las fiestas tras las rejas por una peligrosa persecución
Su expareja lo había denunciado por violencia de género y fue a su casa pese a que tenía prohibición de acercamiento. Lo atrapó la policía tras un agitado operativo.
Le formularon cargos a un hombre que violó una prohibición de acercamiento, escapó de la policía de Fernández Oro y chocó un patrullero. Se dispuso la prisión preventiva por el término de cuatro meses, lapso en el que debería quedar concluida la investigación.
La acusación fue por el delito de desobediencia a una orden judicial en concurso real con resistencia a la autoridad y daño calificado, responsable a título de autor.
Según el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el viernes 19 de diciembre último, alrededor de las 21:45 cuando el imputado se presentó en la vivienda de su ex pareja, con quien tiene una prohibición de acercamiento vigente en el marco de una denuncia por violencia.
Al llegar el móvil policial al lugar, tras el llamado de la mujer, el sujetó escapó en su vehículo particular, un Fiat Uno color blanco, a alta velocidad.
Riesgoso escape a toda velocidad
La huida del prófugo dio inicio a una cinematográfica y peligrosa persecución por varias zonas de la localidad, lo que generó una enorme conmoción entre los vecinos por las incesantes sirenas y aceleradas que se escucharon.
En la esquina de calles Bahía Blanca y Los Rosales el imputado golpeó a un patrullero y le provocó daños graves en la parte delantera, pero continuó la evasión.
En medio de la maniobra, al vehículo del imputado se le desprendió el capot y quedó sobre el parabrisas impidiendo la visión. Sin embargo el conductor siguió circulando a alta velocidad en evidente riesgo para sí mismo y terceros.
En cercanías a la esquina de calles Iguazú y Primeros Pobladores, cercano al inicio de la zona comercial de la localidad, un móvil lo golpeó por detrás con el fin de detenerlo, el auto hizo un giro y se apagó el motor.
No obstante el imputado intentó escapar a pie, pero fue reducido por personal policial a los pocos metros.
El sábado se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos y el juez de Garantías, a pedido de la fiscal, aceptó la acusación, habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva hasta abril de 2026.
