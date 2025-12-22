Secuestraron pirotecnia en una despensa: la vendían por redes sociales

El Municipio de Cipolletti y la Policía realizaron un operativo en un comercio ubicado frente al cementerio. Los dueños recibirán una multa millonaria.

Durante el fin de semana, el equipo de la secretaría de Fiscalización del Municipio de Cipolletti y la Policía secuestraron pirotecnia en una despensa ubicada en Venezuela al 1300. Los dueños el comercio enfrentan una multa millonaria.

El material incautado será destruido ya que en Cipolletti rige la legislación que prohíbe todo tipo de uso y comercialización de elementos de pirotecnia.

El procedimiento se llevó a cabo a partir de los resultados de una investigación y seguimiento en redes sociales donde se promocionaba la venta clandestina de pirotecnia. Con los datos recabados, inspectores municipales, junto a la Brigada de Apoyo Motorizada (BMA), efectuaron las diligencias en la despensa, ubicada frente al cementerio de Cipolletti.

secuestro pirotecnia ruta 151

El material incautado será destruido, tal como lo establece la ordenanza vigente de pirotecnia cero, que prohíbe la comercialización, tenencia y uso de estos elementos en la ciudad.

Desde la Municipalidad informaron que las personas responsables enfrentarán multas millonarias, además de las sanciones correspondientes por promocionar la venta a través de redes sociales y estados de WhatsApp.

Desde el Municipio se reafirma la política de tolerancia cero: “La pirotecnia no se vende, no se usa y se sanciona”, aseguraron.

Multas por venta y uso de pirotecnia

De acuerdo a lo informado oficialmente, las infracciones a la ordenanza pueden derivar en multas de hasta $5.000.000, dependiendo de la gravedad de la falta, la cantidad de material secuestrado y la reincidencia.

Desde el Juzgado de Faltas recordaron que las sanciones están expresadas en Sanciones Administrativas Municipales (SAM) y abarcan un rango que va desde 80 hasta 3.500 SAM, además de la posibilidad de clausura de comercios o depósitos, según cada caso.

Con el valor actual de la SAM fijado en $995, las multas económicas equivalen a montos que van desde $79.600 en los casos mínimos, hasta $3.482.500 en las sanciones más altas previstas por la ordenanza, sin perjuicio de que en situaciones agravadas puedan aplicarse multas aún mayores, que alcanzan los $5 millones.

Pirotecnia cero en Cipolletti

La normativa vigente surge de la modificación del Artículo 228 de la Ordenanza de Fondo 462-22, aprobada en 2024, que establece la prohibición total de la comercialización, distribución, tenencia, portación, depósito y uso —tanto público como privado— de todo tipo de pirotecnia de uso festivo dentro del ejido de Cipolletti.

Para denunciar la comercialización de pirotecnia, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano al 147, o realizar la denuncia a través del Chatbot disponible en la página web oficial del Municipio, donde se brinda asistencia virtual.