Disfrutá de Las Grutas en vivo y tentate: instalaron una cámara para ver la playa por streaming

La playa se vuelve una tentación a través de las imagenes en vivo. El dispositivo transmite imágenes y datos clave como clima y mareas en tiempo real.

Las Grutas incorporó en los últimos días una nueva cámara que permite observar en tiempo real el estado del mar frente a la costa del Golfo San Matías. La iniciativa busca brindar información útil tanto para residentes como para turistas y personas que practican actividades náuticas.

La cámara fue instalada en un sector clave del frente costero grutense y transmite una señal en vivo a través de Internet, con una calidad que permite que otros sitios web y medios digitales también puedan replicar la imagen.

Además de mostrar el mar en tiempo real, el sitio ofrece información complementaria como el estado actual del clima, el pronóstico extendido, la tabla de mareas y otros datos de interés turístico . Esto la convierte en una herramienta práctica para surfistas, buzos y quienes realizan actividades acuáticas, así como para visitantes que planifican su estadía en Las Grutas.

La transmisión puede verse de manera gratuita a través del sitio web estadodelmar.com.ar, en la sección de cámaras en vivo correspondiente a Las Grutas. La incorporación de este dispositivo se suma a distintas acciones orientadas a reforzar la presencia y visibilidad del balneario durante todo el año, mostrando de forma continua uno de los paisajes característicos del Golfo San Matías.

Cuánto cuesta pasar la noche en las fiestas

En vísperas de las fiestas navideñas y con fin de año a la vuelta de la esquina se multiplican las consultas y, por ende, crecen también las reservas en los hoteles y recintos de alojamientos de Las Grutas, uno de los principales destinos turísticos de Río Negro en las épocas de calor.

Como ocurre cada temporada, la tendencia revela mayor interés por despedir el año en la playa que por contemplar la "aparición de Papá Noel" allí, ya que mientras la ocupación para Nochebuena y Navidad oscila, a la fecha, entre el 50% y 60%, para recibir el 2026 casi todos los empresarios del sector esperan un “lleno total” en sus establecimientos.

“Siempre es muy fuerte fin de año”, analiza Matías Resa, el propietario de Guarda La Ola, que dispone de departamentos y camping “a tres cuadras del mar”.

las grutas

“Acá tenemos reservas del 50% para el 24 y 25 de diciembre y del 90% para Año Nuevo”, señala el emprendedor oriundo de Plottier desde el predio ubicado en General Roca 777.

El panorama es similar en los complejos que pertenecen a Lucas Prado: Amanecer, Los Soles y el Mar, Solimar y Rucamalén.

“Para Navidad por ahora tenemos reservado un 70 % y para Año Nuevo todo lleno”, confiesa más que conforme con la demanda.

En tanto, Fernanda, de La Posada de los Robles (Coronel Belisle 650) asegura que, por el momento, “para Navidad vendimos un 40% y para el 31 un 50%, pero seguramente para esta última fecha tendremos todo lleno. Llaman un montón, así que somos optimistas”, avisa esperanzada.

Las Grutas Las Grutas, un clásico para celebrar la Navidad y despedir el año.

En Guarda La Ola, un departamento para cuatro personas “va desde los 90 mil a los 140 mil pesos”, informa el propio Resa.

En Amanecer, Los Soles y el Mar, Solimar y Rucamalén, en tanto, promedia “110 mil pesos” para una familia tipo, compuesta por los padres y dos hijos.

En tanto, en La Posada de los Robles, ubicada a 3 cuadras de la playa y a 7 del centro, "una habitación doble vale 75 mil, una triple 95 mil y la cuádruple 120 mil pesos”.