Trágica muerte al caer en un canal de Cipolletti: quién era el hombre y que dijo la autopsia

El hombre conducía su vehículo cuando cayó al canal y murió. Ocurrió el sabado por la tarde.

Un trágico siniestro vial ocurrido el sábado por la tarde en el barrio Santa Helena de Cipolletti terminó con la muerte de un hombre mayor de edad, luego de que el vehículo que conducía cayera a un canal. El hecho generó un amplio despliegue de policial y de emergencia. Además se inicio a una investigación judicial para establecer las causas.

En las últimas horas se conocieron los resultados del informe preliminar de la autopsia , realizado en la morgue judicial de General Roca. Según confirmaron fuentes judiciales a LM Cipolletti , la muerte fue causada por ahogamiento y no se detectaron signos de criminalidad en el cuerpo. La fiscal de turno a cargo del caso, Yesica Montenegro , ordenó distintas medidas para avanzar en la investigación y determinar cuáles fueron las causas que llevaron a que el hombre terminara cayendo al canal .

Tras la finalización de las pericias iniciales, se confirmó que la víctima fue identificada como Alberto Márquez Melendres , de 47 años , oriundo de Bolivia y radicado en la región .

Cómo fue el siniestro

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado y tomó estado público pasadas las 20. De acuerdo a la información oficial difundida por la Policía, a las 16.10 se tomó conocimiento de que en el sector del canal ubicado en la intersección de Hugo Rimelle y Juan Domingo Perón había un vehículo volcado.

El comunicado policial detalló que se trataba de una Fiat Adventure, que se encontraba con las cuatro ruedas hacia arriba y parcialmente sumergida. Personal de la Comisaría 45 se dirigió al lugar y constató la situación, dando inmediata intervención a los Bomberos, quienes al abrir la puerta del conductor observaron a la persona aparentemente sin vida.

Ante esta situación, se dio aviso al Gabinete de Criminalística y a la Fiscalía de turno, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de General Roca para la realización de la autopsia.

En las primeras horas posteriores al hecho, la titular de Protección Civil, Ayelén Quijada, había confirmado el fallecimiento y señalado que se trabajaba de manera conjunta con las fuerzas policiales. En tanto, el comisario Cristian Carrilaf indicó que se trataba de un hombre mayor de edad y que la investigación se encontraba en pleno desarrollo.

Si bien la autopsia descartó la existencia de signos de criminalidad, la investigación judicial continúa abierta con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que derivaron en la caída del vehículo al canal y el posterior fallecimiento de Alberto Márquez Melendres.