La trágica muerte que arruinó un sábado tranquilo en Cipolletti

El dramático episodio se conoció pasada las 20 y tuvo lugar en el barrio Santa Helena. Trabajan allí Protección Civil y personal de la comisaría 45.

Una tragedia llenó de luto y dolor lo que era un sábado tranquilo en Cipolletti . Una persona mayor de edad que conducía un vehículo que cayó al canal en el barrio Santa Helena perdió la vida, según confirmaron las autoridades a LM Cipolletti .

"Estamos trabajando en el lugar junto a personal de la comisaría 45 que interviene en la zona: lamentablemente hay un fallecido", confirmó Ayelén Quijada, de Protección Civil a este medio. Por el momento se desconocen las causas del accidente.

Por su parte el comisario Cristian Carrilaf señaló a este portal que "se trata de un hombre mayor de edad, estamos trabajando en el caso" adelantó.

El informe policial

Si bien la triste noticia trascendió pasadas las 20, la policía difundió un comunicado de prensa en el que informa que "a las 16.10 se toma conocimiento que sobre el canal que está en Hugo Rimelle y Juan Domingo Perón había un vehículo caído con sus 4 ruedas hacia arriba, siendo una Fiat modelo Adventure semisumergido".

"Personal de esta comisaría se dirige al lugar corroborando lo antes referido, notificándose a personal de Bomberos quienes se hacen presentes, informado que al abrir la puerta del conductor se observa una persona de sexo masculino aparentemente fallecido. Se notifica de inmediato a personal del Gabinete de criminalística. Se informa la novedad a Fiscal de turno", amplía la gacetilla.

Tal como había adelantado el jefe policial a LMC minutos antes, el texto ratifica que "la persona fallecida es mayor de edad, de nacionalidad Boliviana. Es derivado cadáver a la morgue judicial de la ciudad de General Roca. Se sustancia investigación judicial, siendo todo cuando permite hacer público Ministerio Público Fiscal, por cuestiones investigativas".