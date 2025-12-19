Tensión en Bariloche por amenaza de bomba al Hospital Privado Regional

Un llamado telefónico advirtió por una bomba y se montó un gran despliegue mientras especialistas buscaron explosivos. En agosto hubo un caso similar en Cipolletti.

La Policía realizó un gran operativo por la amenaza de bomba en el hospital privado regional de Bariloche.

Una noche tensa se vivió en Bariloche este jueves por la noche, por un enorme despliegue policial frente al Hospital Privado Regional. El operativo se desplegó tras una amenaza de bomba en el centro de salud.

Este tipo de situaciones genera la necesidad de aplicar protocolos de seguridad, que deben cumplirse y que incluyen la evacuación del lugar indicado. Con la complejidad que tiene que esto deba realizarse en una clínica, con pacientes de distinto tipo de gravedad.

El fiscal Facundo D´Apice intervino inicialmente en la causa, dando inicio a la investigación que permita dar con el origen de la llamada. Al tiempo que desarrollaban su tarea los bomberos voluntarios de cuartel central y fuerzas de seguridad.

Intervinieron Policía Federal área explosivos, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Tránsito de la Municipalidad, Protección Civil y Policía de Río Negro.

No fue necesaria la evacuación total del edificio. Solo se retiró a la gente que estaba en recepción y salas de espera. De todos modos estaba diseñado un operativo en conjunto con Salud Pública, en caso que hubiera tenido que realizarse el traslado de pacientes.

El operativo dio inicio a las 21:40 del 18 de diciembre y culminó a las 0:45 de este viernes.

¿Qué pasó con la amenaza de bomba al hospital de Cipolletti?

El mediodía del martes 5 de agosto último una gran conmoción se produjo en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, luego de que recibieran varias comunicaciones telefónicas en las que descargaron una catarata de graves y violentas amenazas dirigidas a un psiquiatra y a un psicólogo de Salud Mental.

“Te voy a cortar en pedacitos”; "qué tenés ganas de comerte un par de cuetes vos"; “sacá turno en el cementerio”; “te voy a violar a vos y tus hijas”; “voy a ir a tu casa, ya sé dónde vivís” y “lo que le hicieron a las del triple crimen va a ser un cumpleaños al lado de lo que te voy a hacer”, expresaron mediante mensajes de audio de WhatsApp y una llamada telefónica.

Amenaza hospital 11 El hospital de Cipolletti fue blanco de una amenaza de bomba falsa en agosto. El autor no tuvo consecuencias legales. Archivo

Además agregaron que había un artefacto explosivo en el edificio ubicado en la calle Naciones Unidas entre Venezuela y Arenales, lo que obligó a las autoridades a realizar una urgente evacuación, con pacientes que debieron ser retirados en sillas de ruedas y algunos en sus camas de internación hasta el patio exterior y la playa de estacionamiento de los empleados.

Por el notable despliegue de vehículos de fuerzas de seguridad y de emergencia el operativo generó tensión en todo el sector del amplio establecimiento sanitario, con una gran cantidad de vecinos, entre ellos familiares y allegados de pacientes, que se concentró en las inmediaciones.

Personal del área de Tránsito municipal cortó los accesos al perímetro e impidió ingresar a la zona de guardia y al estacionamiento de los empleados, mientras que policías de la Comisaría 24 junto a especialistas del Cuartel de Bomberos revisaron minuciosamente el edificio.

Finalmente no encontraron nada riesgoso y poco después de las 15 el movimiento hospitalario recuperó su normalidad, a pesar del susto.