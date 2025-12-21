Quedó firme la condena de Ramiro Gutiérrez por el homicidio de Facundo Castillo

Lo resolvió la Corte Suprema. "Por suerte quedó confirmado", destacó el hermano de la víctima. Ahora buscan que el condenado a 12 años de encierro no tenga privilegios en la cárcel.

Pocas horas antes de que se cumplieran cuatro años del repudiable hecho, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación desestimó el recurso de queja elevado por sus abogados defensores y confirmó la condena de 12 años de prisión a Ramiro Agustín Gutiérrez por haber embestido y asesinado con su lujosa camioneta a Facundo Castillo a la salida de una fiesta en Cipolletti.

La presentación realizada por Manuel Maza y Damián Torres, con despachos en Viedma y Patagones, fue rechazada por no cumplir con los requisitos previstos en una acordada del año 2007 que el máximo organismo judicial del país dictó para el tratamiento de las apelaciones.

Se trata de lineamientos formales que los profesionales deben respetar en la elaboración del documento y que al no ajustarse a lo requerido deriva en el rechazo. Ahora les reclaman que abonen el depósito de dinero previsto ante el resultado denegatorio.

Facundo Castillo Facundo Castillo tenía 29 años cuando Ramiro Gutiérrez lo asesinó con su lujosa camioneta. Archivo

Gutiérrez, conocido como el Gitano, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de “homicidio simple en concurso ideal con tentativa de homicidio (cinco víctimas)” tras haber sido hallado culpable en el juicio con jurados populares realizado entre mayo de 2023 en los tribunales locales.

Cumplía prisión preventiva en el Establecimiento Penal de Viedma y sus defensores habían acudido sin éxito tanto al Tribunal de Impugnación como al Superior Tribunal de Justicia provincial. Por eso la Corte era su última posibilidad para revertir el fallo.

“Por suerte ya quedó confirmado. Ahora hay que esperar que cumpla la pena sin tratamiento VIP”, destacó Emiliano Castillo, hermano de la víctima.

Sucede que ellos advirtieron en julio último que Castillo gozaba de privilegios en el lugar de detención. Puntualmente denunciaron públicamente, sobre la base de un informe oficial firmado por la directora del penal y solicitado por el fiscal Márquez Gauna, que Gutiérrez no estaba alojado “con el resto de los condenados", sino que permanecía en una casa prefabricada separada del resto.

“Lo denunciamos, pero no tuvimos no tuvimos respuestas”, lamentó Emiliano.

Los embistió con su lujosa camioneta

El crimen de Facundo, entonces de 29 años, ocurrió la madrugada del 19 de diciembre de 2021 cuando junto amigos salía de la fiesta Celebrate, que se realizaba en el predio de Finca La Nonnina, camino a la Isla Jordán.

El grupo caminaba por la calle Julio Salto en dirección a la Ruta Nacional 22, donde tomarían una Traficc que los llevaría a Neuquén, un servicio que utilizaban para no tener que conducir al volver y no generar riesgos.

Pero a poco de salir una camioneta BMW flamante conducida por Gutiérrez tomó a contramano para evitar la extensa fila de vehículos que se había formado, y pasó a toda velocidad tan cerca de ellos que alcanzó a rozar a una chica. Alguien del grupo de amigos les recriminó por la maniobra y a unos pocos metros de distancia la camioneta paró, bajaron amigos de Gutiérrez y se desató una pelea.

Camioneta BMW

Pero se fueron, aunque al llegar a la Ruta 22 Gutiérrez pegó la vuelta en U y encaró directamente al grupo, impactando de lleno a Facundo, a quien arrastró cerca de 10 metros para luego retroceder y arrollarlo nuevamente. Otros jóvenes que lo vieron alcanzaron a tirarse a una acequia que corre paralelo a la calle. Por ellos le agregaron cinco tentativas de homicidio en la calificación.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Cipolletti, donde falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

Escapó y se entregó días después

Gutiérrez escapó con sus amigos primero hacia Neuquén y luego a General Roca, donde estuvo escondido hasta que se entregó días después y quedó detenido. Primero había aparecido la camioneta en una calle de Roca. Posteriormente las pericias revelaron que el rodado había sido manipulado con el fin de eliminar pruebas.

En el juicio la fiscalía encabezada por el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna remarcó que fue un hecho fue intencional y pidió una condena de 16 años y 6 meses de cárcel.

Lo mismo plantearon los abogados querellantes Juan Coto y Gabriel Contreras, que representaron a la familia de Facundo, pero reclamaron una pena de 22 años de prisión.

Ramiro Gutiérrez Anahí Cárdena

Mientras que la defensa, ejercida por Martín Segovia y Carlos Vila Llanos, sostuvieron que se trató de un accidente. El propio Gutiérrez en la última audiencia previo a la deliberación del jugado popular que lo declaró culpable por unanimidad dijo que “no quiso matar a nadie” y que había salido “a divertirse, sin pensar que iba a terminar en esa tragedia”. También pidió disculpas a la familia de Castillo.

En el proceso previo al debate el padre de Gutiérrez, quien a raíz del crimen perpetrado por su hijo se conoció que tiene una historia oscura vinculado al narcotráfico, contrató al mediático abogado Fernando Burlando, quien supuestamente se iba a encargar de acudir a la Corte. Incluso asistió a las primeras audiencias del juicio. Sin embargo esa labor la realizaron sus colegas de Viedma.