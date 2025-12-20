Buscan eliminar la feria judicial en Río Negro y se abre un fuerte conflicto gremial

La Legislatura analiza eliminar la feria judicial y que la Justicia funcione todo el año. El gremio ya salió al cruce, mientras tanto se confirmó el receso de verano. ¿De qué se trata el proyecto?

La Legislatura de Río Negro sumó un nuevo capítulo ante de cerrar el año. Esta vez, el eje del debate es un proyecto que ingresó y propone eliminar la feria judicial de verano e invierno , con el argumento de modernizar el sistema, garantizar el acceso a la justicia y terminar con lo que desde algunos bloques definen como “ privilegios históricos ”. La iniciativa ya encendió la alarma en el gremio judicial y promete un fuerte cruce político e institucional.

El proyecto fue presentado por la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), y comenzó a ser analizado en el ámbito legislativo. La propuesta apunta a modificar el artículo 18 de la Ley Provincial N.º 5190 para establecer que el Poder Judicial funcione de manera continua durante todo el año calendario , sin suspensión de plazos procesales ni recesos generales.

Según los fundamentos del texto, la feria judicial responde a una lógica histórica que hoy estaría superada . Mansilla sostiene que el avance de la digitalización, el expediente electrónico, las notificaciones remotas y las audiencias virtuales permiten garantizar la prestación del servicio sin interrupciones prolongadas. “ El acceso a la justicia es un derecho constitucional que se ve afectado por las demoras estructurales que genera la paralización de plazos durante varias semanas al año ”, plantea el proyecto.

En esa línea, la iniciativa advierte que la feria provoca acumulación de causas, dilaciones indebidas y una percepción social de ineficiencia del sistema judicial. Desde una mirada institucional, se argumenta que un Poder Judicial activo durante todo el año mejora la seguridad jurídica, la previsibilidad de las decisiones y el clima para el desarrollo económico, además de fortalecer la confianza pública en la Justicia.

El texto aclara que no se eliminan derechos laborales del personal judicial. Por el contrario, propone reemplazar el esquema de feria por un régimen moderno de licencias ordinarias y especiales, organizadas de manera escalonada. La reglamentación quedaría en manos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que deberá garantizar la continuidad del servicio mediante turnos, subrogancias y reemplazos. La entrada en vigencia, de aprobarse la ley, está prevista recién para el 1 de enero de 2027, con el objetivo de permitir una planificación administrativa y presupuestaria adecuada.

El proyecto también se apoya en antecedentes de otras provincias, como San Luis, que avanzaron en esquemas de funcionamiento judicial continuo. Para sus impulsores, se trata de una reforma que apunta a “eliminar privilegios anacrónicos” y adecuar la administración de justicia a las demandas actuales de la sociedad.

Protesta Sitrajur El gremio SITRAJUR salió a rechazar el proyecto y plantear diferencias. Archivo

El gremio judicial salió al cruce

Sin embargo, la respuesta del gremio judicial fue inmediata y contundente. Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) manifestaron su “profunda preocupación” y calificaron la iniciativa como jurídicamente errada, organizativamente inviable y políticamente irresponsable. El secretario general, Marcos Calarco, difundió un extenso comunicado en el que defiende la vigencia de la feria judicial y cuestiona los fundamentos del proyecto.

Para el sindicato, la feria no implica una paralización del sistema, sino una suspensión de términos procesales. Durante ese período, la Justicia sigue funcionando mediante guardias permanentes, turnos y habilitación de feria en casos urgentes o cuando existe riesgo de un daño grave e irreparable. “Decir que durante la feria no se trabaja es falso y revela un desconocimiento profundo del funcionamiento real del Poder Judicial”, señalaron.

SITRAJUR también advirtió que la feria cumple una función organizativa ya que permite ordenar cargas de trabajo, reorganizar despachos y garantizar un período de recuperación psicofísica para un sector que describen como sobrecargado y permanentemente tensionado. Desde esa perspectiva, eliminarla no mejoraría la eficiencia, sino que podría generar mayor desgaste, errores y una peor calidad del servicio de justicia.

SITRAJUR resolvió paro y retiro de lugares de trabajo para la próxima semana. Desde el sindicato, insisten que durante la feria judicial, si se trabaja y es "falso" decir lo contrario. Archivo

El gremio fue más allá y cuestionó el trasfondo político del debate. Consideró que la discusión se inscribe en una seguidilla de decisiones adoptadas este año por la Legislatura, que incluyeron la quita de tasas y aportes que beneficiaban al sistema judicial y, en particular, al gremio, medidas que fueron presentadas como eliminación de privilegios pero que, según SITRAJUR, impactan de lleno en las condiciones laborales y salariales del sector.

Además, el sindicato alertó sobre una posible intromisión del Poder Legislativo en la organización interna del Poder Judicial, lo que, a su entender, vulnera el principio de división de poderes y sienta un precedente riesgoso para la independencia judicial.

E.C.P TRIBUNALES (2).JPG La feria judicial de verano 2026, se desarrollará del 2 al 31 de enero en toda la provincia. Estefania Petrella

¿Cuándo inicia la feria de verano?

Mientras el debate legislativo recién se plantea, la feria judicial sigue vigente. Según resolvió el Superior Tribunal de Justicia, la feria judicial de verano 2026 se desarrollará entre el 2 y el 31 de enero, con turnos designados en las cuatro circunscripciones judiciales y un horario reducido de atención de 7.30 a 13.30. Durante ese período, se mantendrán las guardias y la atención de casos urgentes, tal como ocurre cada año.

Con posiciones claramente enfrentadas, el proyecto para eliminar la feria judicial promete convertirse en uno de los debates más intensos del próximo período legislativo.