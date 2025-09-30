Con una choripaneada, Sitrajur inició un plan de lucha por mejoras salariales y laborales

El sindicato de trabajadores judiciales realizó una manifestación en las afueras del Juzgado de Familia cipoleño. Piden frenar los casos de violencia laboral.

El reclamo lo realizaron a las afueras del Juzgado de Familia cipoleño.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro ( SITRAJUR ) inició este martes un plan de lucha en demanda de una recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo, entre las que denunciaron malos tratos y piden que se castigue a los responsables.

La medida fue resuelta en las asambleas realizadas el jueves de la semana pasada, convocadas para “ analizar el contexto actual y debatir colectivamente el rumbo de nuestras acciones gremiales” . La protesta consistió en una retención de servicios a partir de las 11, movilización y retiro de los lugares de trabajo.

En Cipolletti se llevó a cabo en la esquina de Roca y Sarmiento , donde se encuentra el edificio que alberga los juzgados civiles y de familia, en cuyo exterior el personal instaló pancartas identificatorias y además compartieron choripanes que cocinaron en un chulengo.

Protesta Sitrajur

Manuel Ricardes, referente gremial, informó que las negociaciones están estancadas luego de que rechazar un aumento del 0,4% que ofreció el Superior Tribunal de Justicia para el mes pasado.

Piden un esquema de incrementos que equipare los sueldos que vienen perdiendo con la suba inflacionaria.

Otro punto que inquieta a los empleados judiciales y que fue incluido entre las demandas son las condiciones de trabajo, como falta de personal, pero fundamentalmente por malos tratos que se registran en distintas dependencias.

En este sentido, piden a las autoridades que tomen “acciones para que los responsables del maltrato rindan cuentas”.

Alzar la voz

Desde la dirigencia sindical denunciaron que el STJ no los convoca para discutir los reclamos en mesa de paritarias, por lo que salieron a protestar públicamente.

“Frente al silencio del STJ, vamos a hacer escuchar nuestra voz”, expresaron entre las consignas.

Agregaron que ante la falta de respuesta del máximo órgano judicial rionegrino, “continuaremos sosteniendo nuestros reclamos con firmeza y compromiso colectivo”.

En este marco, anunciaron que el próximo viernes se movilizarán a Viedma.

Contra la derogación de una ley

Por otra parte, Ricardes destacó que están en alerta ante un proyecto que se trata en la Legislatura para derogar un aporte que recibe el sindicato del 3 por 1000 de los montos condenatorios por causas patrimoniales.

Esos recursos son destinados a sostener convenios con el IPROSS, gastos de farmacia y cobertura total por prácticas en laboratorios químicos, además del pago de sueldos de los 19 empleados administrativos que tiene el gremio y el trabajo social que realiza, precisó el dirigente.

Una Fiscal en la mira

El 23 de septiembre último SITRAJUR realizó en Bariloche una reunión plenaria provincial con la participación de representantes de las cuatro delegaciones judiciales de la provincia y de la Comisión Directiva Central.

El eje central del encuentro giró en torno a la violencia laboral. En en análisis, se advirtió que "los episodios registrados en los últimos años no son hechos aislados, sino parte de un patrón estructural y sistemático que busca disciplinar a las y los trabajadores, naturalizando condiciones de precariedad y hostigamiento".

En ese contexto, se consideró de "gravedad institucional la denuncia contra la Fiscal Jefa de la III Circunscripción, Betiana Cendón, a quien se le atribuyen prácticas de violencia y acoso laboral".

La Plenaria señaló que "resulta inadmisible que la máxima responsable de proteger a las víctimas sea, en los hechos, quien reproduce prácticas de violencia y revictimización dentro del propio Poder Judicial".

El compromiso de SITRAJUR

En su comunicado, la Plenaria Provincial reafirmó que el sindicato "es y seguirá siendo una herramienta de acompañamiento, denuncia y lucha colectiva, respaldando a las y los compañeros denunciantes y exigiendo el cese inmediato de las conductas de hostigamiento".

Asimismo, ratificó su compromiso "con la no violencia y con la construcción de condiciones laborales dignas y libres de maltrato, sosteniendo que la violencia laboral no es un problema individual, sino un conflicto colectivo que debe enfrentarse con unidad, organización y solidaridad".