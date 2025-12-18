Sesión extraordinaria y definiciones clave: qué se aprobó antes del debate del Presupuesto 2026

En la última sesión del año, la Legislatura aprobó la prohibición de vapeadores, una reparación histórica para bomberos retirados y tomó juramento a una nueva legisladora.

La Legislatura de Río Negro cierra este jueves el calendario parlamentario 2025 con una sesión extraordinaria clave, la última del año, atravesada por definiciones políticas y legislativas de alto impacto. En la antesala del debate central por el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva , el cuerpo avanzó con la sanción definitiva de una serie de proyectos que habían superado la primera vuelta y quedaron convertidos en ley tras obtener el aval en segunda instancia.

La jornada estuvo marcada por un extenso temario que combinó reformas institucionales, ampliación de derechos, políticas públicas en salud y una decisión que fue especialmente destacada por su contenido social: la recomposición de las pensiones graciables vitalicias para los Bomberos Voluntarios retirados , considerada por distintos bloques como una reparación histórica para quienes prestaron servicio durante décadas en condiciones de riesgo y sin retribución salarial.

Uno de los momentos más relevantes de la sesión fue la aprobación definitiva de la ley que actualiza el monto de las pensiones graciables destinadas a los Bomberos Voluntarios retirados de la provincia. A partir de esta modificación, el beneficio pasará a ser equivalente a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado por el Gobierno Nacional, al que se le sumará un 40% adicional por Zona Austral , reconociendo las particularidades económicas y climáticas de la Patagonia.

Hasta ahora, la pensión estaba atada a un solo salario mínimo, un ingreso que había quedado ampliamente desfasado frente al costo de vida actual. Legisladores de distintos espacios coincidieron en que la actualización llega tras años de reclamos de las asociaciones bomberiles y busca saldar una deuda del Estado con quienes cumplieron un rol esencial en la protección de vidas y bienes en toda la provincia.

Un paquete de leyes con fuerte impronta institucional y social

La Legislatura también sancionó una serie de normas que consolidan marcos legales largamente trabajados en comisión. Entre ellas, se aprobó la incorporación de anexos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de unificar criterios normativos y establecer parámetros más claros de conducta judicial. Los anexos incluyen la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, entre otros instrumentos internacionales.

También se convirtió en ley una modificación a la Ley de Procedimiento Laboral, que actualiza la remisión normativa del artículo 86 y la dirige al Código Procesal Administrativo, evitando superposiciones y vacíos legales que dificultaban la intervención del Estado en juicios laborales.

vapeo2.jpg Los vapeadores y cigarrillos electrónicos quedaron prohibidos en espacios cerrados. Ilustración

En materia de salud pública, fue sancionada la ley que crea el Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas, un organismo autónomo dentro del Ministerio de Salud que buscará generar políticas basadas en evidencia para reducir una problemática sensible en la provincia. A esto se sumó la creación de un dispositivo QR de baja tecnología, destinado a concentrar información identitaria, personal y médica para mejorar la respuesta ante emergencias.

Otro avance significativo fue la aprobación del marco legal que garantiza el derecho al duelo respetado ante la muerte gestacional, perinatal o neonatal, con la creación de un Registro Simbólico de Nombres, un Comité Especializado, la implementación del Código Mariposa y la institucionalización del 15 de octubre como día provincial de concientización.

Asimismo, la Legislatura actualizó la normativa de control del tabaco, incorporando de manera expresa la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en espacios cerrados de acceso público, y sancionó la ley que instituye el 28 de julio como Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina, en homenaje al primer mapa de las Islas Malvinas realizado en 1520.

jura Alejandra Mas legislatura rio negro Alejandra Mas, asumió en reemplazo de Ana Marks en la Legislatura de Río Negro. Gentileza

Nueva legisladora juró en el cierre del año

En el inicio de la sesión, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, tomó juramento a Alejandra Mas, quien asumió como legisladora provincial por el bloque Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, en reemplazo de la senadora electa Ana Marks.

“Es un orgullo representar a mis conciudadanos y conciudadanas de Río Negro”, expresó Mas tras jurar, destacando su experiencia previa en el ámbito legislativo y su incorporación a un bloque integrado por exintendentes.

Con una extensa trayectoria en la función pública, que incluye dos mandatos como intendenta de General Conesa, una banca legislativa y su reciente paso por el Parlasur, Mas se suma al cuerpo en una etapa decisiva, con el debate del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva como próximos hitos parlamentarios.