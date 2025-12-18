Presupuesto 2026: qué hicieron y qué dijeron los diputados de Río Negro en una sesión clave

En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y un debate que volvió a poner en el centro la discusión sobre el rol del Estado, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al Presupuesto 2026 . El proyecto impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones , y ahora será girado al Senado para su tratamiento definitivo. En la misma jornada también obtuvo media sanción la denominada “ Ley de Principio de Inocencia Fiscal ”.

El tratamiento se dio en el marco de las sesiones extraordinarias y marcó un hito para la administración de Javier Milei , luego de varios intentos fallidos por lograr la aprobación de la llamada “ley de leyes”. Desde el oficialismo, el diputado Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza), como miembro informante del dictamen de mayoría, defendió el proyecto y agradeció al Presidente “por la irrenunciable batalla cultural” y por sostener un rumbo orientado a la reducción del gasto público. “ Queremos reducir el gasto para luego ir a la baja de impuestos ”, sintetizó, al tiempo que sostuvo que “bajar el gasto del Estado es contención social” y que “cada desregulación es más libertad”.

Del otro lado del recinto, el rechazo fue contundente desde los bloques opositores. La diputada Julia Strada (Unión por la Patria) advirtió que el Presupuesto “ se monta sobre un acuerdo con EE.UU., swap y tasas que desconocemos ”, mientras que Victoria Tolosa Paz sostuvo que el proyecto “ratifica un rumbo de más ajuste, recesión, pérdida de empleo y destrucción del entramado Pyme”. En tanto, Nicolás Massot , en representación del interbloque Unidos, planteó una posición intermedia al acompañar el equilibrio fiscal, pero cuestionando la falta de “libertad igualitaria y fraternidad”.

La maratónica sesión resultó con la aprobación de la "ley de leyes" en la Cámara de Diputados en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones.

La izquierda también expresó un rechazo frontal. Myriam Bregman (FIT) alertó que el Presupuesto “ataca especialmente a las mujeres y a la cultura”, y detalló recortes del 89% en programas destinados a mujeres y una caída cercana al 50% en educación y cultura respecto de 2023.

En el cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, afirmó que el equilibrio fiscal es “la piedra angular” para evitar el retorno de la inflación y aseguró que el Presupuesto 2026 “va a generar el país grande, con futuro y prosperidad que los argentinos siempre soñamos”.

sesion presupuesto 2026 HCD También resultó afirmativo la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, mientras que la derogación de la Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, no prosperó. Gentileza HCDN

El voto de los diputados rionegrinos

La votación dejó en evidencia la fuerte división entre los representantes de Río Negro. Los diputados de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, votaron a favor del Presupuesto 2026 en todos sus artículos, incluido el Capítulo XI, que contenía el artículo 75°, donde se derogaban las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. También acompañaron con su voto positivo la Ley de Principio de Inocencia Fiscal.

En una posición distinta, Sergio Capozzi, del bloque Provincias Unidas, optó por la abstención en la votación general del Presupuesto y en el Capítulo XII, mientras que estuvo ausente en varias votaciones particulares. Sin embargo, sí votó afirmativamente la Ley de Principio de Inocencia Fiscal.

Por su parte, los diputados de Unión por la Patria, Adriana Serquis y Marcelo Mango, votaron de manera negativa tanto el Presupuesto 2026 como la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, incluyendo el rechazo a la derogación de las leyes vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario.

Durante su intervención, Serquis fue una de las voces más críticas. Calificó al Presupuesto como “inconstitucional” y advirtió que profundiza el deterioro en áreas clave como educación, ciencia y tecnología. Con un discurso atravesado por su experiencia personal, alertó sobre el desfinanciamiento del sistema científico nacional, mencionando organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA y la CONAE, y advirtió sobre un nuevo éxodo de profesionales altamente formados. “Vamos por un modelo de país con conocimiento agregado, no por un modelo extractivista”, afirmó.

En la misma línea, Marcelo Mango sostuvo que el Presupuesto consolida “el ajuste en las provincias” y profundiza la discrecionalidad en la asignación de recursos. Puso el foco en la caída de fondos para Río Negro, la paralización de la obra pública y la falta de inversión en rutas estratégicas como la 151 y la 22, claves para el desarrollo energético y productivo de la región. Además, cuestionó la eliminación del 6% del PBI destinado a educación y alertó sobre el impacto en jubilados y en el sistema de salud.

Con este escenario, el Presupuesto 2026 inicia ahora su camino en el Senado, mientras las posiciones quedan claramente marcadas: respaldo pleno del oficialismo y de los diputados rionegrinos libertarios, y un fuerte rechazo desde Unión por la Patria, que advierte sobre el impacto del ajuste en las provincias y en sectores estratégicos para el desarrollo del país.