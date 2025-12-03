Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado

La diputada nacional y senadora electa por Río Negro puso la renuncia a su banca a disposición del presidente Javier Milei y acusó “violencia mediática” en su contra.

La diputada nacional y senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde , presentó su renuncia a la banca que debía asumir en la Cámara Alta y formalizó la decisión mediante una carta enviada al presidente Javier Milei, fechada el 3 de diciembre de 2025 en Buenos Aires. También lo hizo publico en sus redes sociales.

En la misiva, Villaverde afirmó que fue víctima de “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas” dirigidas a “destruir, desgastar y humillar”, y sostuvo que estos ataques no se vincularon a discusiones políticas, sino que respondieron a “una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”.

La dirigente explicó que su renuncia se basa en motivos personales y familiares. “Mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”, señaló en el texto dirigido al Presidente.

Remarcó que continuar en funciones “sería convalidar el daño y poner en riesgo” a su familia, asegurando que es algo que no está dispuesta a hacer.

Villaverde también vinculó su decisión al contexto político. Aseguró que sectores del “viejo régimen” buscaron usar su situación personal “como una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar el proyecto de cambio”.

“No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”, afirmó.

Puso a disposición su banca y ratificó su apoyo al Gobierno

La diputada subrayó que su salida no implica un alejamiento del espacio político. Enfatizó que no renuncia a sus convicciones, a su compromiso con Río Negro ni al acompañamiento del proyecto de gobierno.

“Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos”, expresó.

Finalmente, reafirmó que su decisión se toma “con la serenidad de quien sabe quién es” y con la convicción de que “ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural”.

Su renuncia a diputados y el paso atrás

Villaverde, quien fue segunda en la elección de octubre, ganó una banca en el Senado y había renunciado a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Cámara Alta podría rechazar su asunción y, por las dudas, dio marcha atrás con la renuncia. La decisión afectó a la cipoleña Natalia Chemor, quien iba a ser su reemplazante.

Villaverde recibió el lunes en Viedma el diploma de la Justicia Electoral que la reconoce como integrante del senado y en ese acto ratificó la renuncia a Diputados, para pelear “hasta las últimas consecuencias” la posibilidad de jurar en el Senado.

Villaverde fue impugnada por la oposición a raíz de una causa por narcotráfico en Estados Unidos. Si bien la libertaria negó cualquier vínculo con el tráfico de drogas, el pliego aún no fue tratado y la falta de definición había puesto en duda su asunción.

En ese contexto, la presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro remitió una nota formal a Diputados para que no se tome en cuenta la renuncia. El escrito fue presentado horas antes de la sesión en la que iba a ratificarse su salida de la Cámara Baja. Así, Villaverde había asegurado su permanencia en el Congreso en caso de que finalmente se rechace su banca en el Senado.

Fuentes del oficialismo indicaron a Literal.ar que hubo presiones desde el propio bloque parlamentario de La Libertad Avanza para que la situación tenga un corte definitivo y deje de exponer al oficialismo en el Congreso, algo que finalmente ocurrió hoy con la renuncia al Senado por parte de la rionegrina intentando limitar el impacto político contra el oficialismo.

Enzo Fullone, el reemplazo

Ahora, al no asumir Villaverde el reemplazante será el primer suplente, el roquense Enzo Fullone, quien ya sorteó con éxito la aprobación de su pliego como senador suplente electo. El rionegrino viene de ser titular del Distrito 20° de Río Negro de Vialidad Nacional.

Por otra parte, el nuevo escenario dejaría sin chances a la cipoleña Natalia Chemor, primera mujer suplente de la lista de La Libertad Avanza con Fe en los comicios legislativos nacionales del 2023, quien iba a reemplazar a Villaverde en Diputados.