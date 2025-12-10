Sesión extraordinaria en la Legislatura: prohibición del vapeo, presupuesto y otros temas calientes

La sesión fue convocada por el Poder Ejecutivo. Se tratará el presupuesto 2026, las modificaciones en los impuestos y en las pensiones de bomberos voluntarios.

El Poder Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria para el 18 de diciembre a las 8.00.

La Legislatura de Río Negro convocó a una sesión en período extraordinario para el próximo 18 de diciembre para tratar diversos proyectos de ley . La sesión solicitada por el Poder Ejecutivo comenzará a las 8.00 para debatir proyectos del oficialismo y definir la segunda vuelta de otras iniciativas.

Durante la sesión extraordinaria, se tratarán diversos proyectos del Ejecutivo Provincial como el Presupuesto 2026 , las modificaciones a la Ley Impositiva Anual y los cambios en el impuesto a los sellos e impuesto inmobiliario . El proyecto planifica una reducción del 60% en la carga de Ingresos Brutos aplicada a la luz y el gas.

El objetivo de la Ley Impositiva 2026 propone un alivio directo en los servicios a partir de la reducción de los impuestos que cobra la provincia. Se espera un ahorro anual superior a los seis mil millones de pesos . "Lo que bajará de forma inmediata el monto final de las facturas y ubicará a Río Negro entre las provincias con menor presión impositiva en estos consumos" destacó el gobierno provincial.

El temario se basa en proyectos de primera vuelta presentados por el Bloque CC-ARI Cambiemos. Uno de ellos será la creación del Observatorio Provincial de Arbolado y establecer el reintegro para el Estado provincial de los costos de atención médica para quienes provocaron un accidente de tránsito y derivó en la asistencia de algún herido.

vapeo-vaping-cigarrillo-electronico.jpg La iniciativa para regular el uso de cigarrillos electrónicos en espacios públicos fue presentado por el legislador Javier Acevedo (ARI).

Por otro lado, se debatirán las iniciativas en segunda vuelta como la regulación del vapeo en espacios públicos, para establecer lugares exclusivos para consumidores de cigarrillos electrónicos. Se tratará la iniciativa para modificar los montos de las pensiones de los bomberos voluntarios y la institución del Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina.

Tendrán lugar en el debate los proyectos presentados por el oficialismo que ya cuentan con la aprobación en primera vuelta. Uno de ellos es la modificación del procedimiento laboral y la incorporación de un dispositivo QR con información médica relevante.

También se tratará la segunda vuelta de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la implementación del Código Mariposa del bloque Vamos con Todos y la creación del Observatorio de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas de Labor Parlamentaria.

Legislatura Rio Negro.png También se debatirán los proyectos presentados por el oficialismo que ya cuentan con la aprobación en primera vuelta, como la modificación del procedimiento laboral y la incorporación de un dispositivo QR con información médica relevante. Gentileza Prensa Legislatura

La regulación del vapeo en lugares públicos

La Comisión de Asuntos Sociales dio un respaldo mayoritario a la actualización de la Ley N°4714. La propuesta busca reforzar las herramientas normativas para frenar la expansión del vapeo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La iniciativa presentada por el legislador Javier Acevedo (ARI) incorpora modificaciones para prohibir de manera expresa el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos de administración de nicotina en espacios cerrados de acceso público.

Acevedo señaló que el consumo se ha incrementado “de forma exponencial” y atribuyó ese avance a “estrategias de marketing engañosas que minimizan o disimulan sus efectos perjudiciales para la salud”.

vapeo2.jpg El proyecto fue presentado debido al consumo de vapeadores que se incrementó de forma exponencial y atribuyó ese avance a estrategias de marketing engañosas que minimizan los efectos perjudiciales para la salud.

Los riesgos asociados al vapeo

Los cigarrillos electrónicos, conocidos como vapeadores o vapers, suelen promocionarse como una alternativa “más sana” al cigarrillo tradicional, pese a que su comercialización está prohibida en Argentina desde 2011 por disposición de la ANMAT. Aun así, circulan libremente en kioscos, plataformas de venta online y redes sociales, con una marcada influencia en los adolescentes y jóvenes.

El principal riesgo, según especialistas, es el potencial adictivo de los dispositivos. A esto se suman otros efectos nocivos: en el sistema cardiovascular aumentan los radicales libres de oxígeno, favoreciendo enfermedades coronarias; en el aparato respiratorio se han registrado casos de neumonía lipoidea, provocada por la inhalación de aceites; y en el sistema nervioso pueden generar neuroinflamación, con impactos en la memoria, la atención y, en algunos casos, riesgo de episodios epilépticos.

En niños y niñas también se han documentado intoxicaciones por contacto con cartuchos y quemaduras producidas por la explosión de baterías.

suicidologíaa La provincia de Río Negro logró una reducción considerable de 20,6% en los suicidios en la tasa interanual.

La iniciativa para la creación de un Observatorio de Prevención de Conductas Suicidas

El proyecto fue impulsado originalmente por el vicegobernador Pedro Pessatti, al unificar las propuestas previamente presentadas por las legisladoras Silvia Morales de Juntos Somos Río Negro y Ofelia Stupenengo del PRO, que había presentado una iniciativa similar en coautoría con María Laura Frey del mismo espacio político.

El debate comenzó con el reconocimiento de la naturaleza compleja que presenta la conducta suicida. La falta de acceso a servicios de salud mental, los diferentes abordajes desde las instituciones, el estigma y la falta de contención emocional contribuyen a una vulnerabilidad en la persona.

suicidología El proyecto para la creación de un Observatorio Provincial de Estudio de Prevención de las Conductas Suicida fue presentado por el vicegobernador Pedro Pessatti.

El suicidio: una problemática multicausal

Además, se reconoce al suicidio como una problemática multicausal. Ya que se articula con la pobreza, con la violencia, el consumo problemático, el aislamiento, duelos sin resolver, experiencias traumáticas como abuso sexual, discriminación y falta de oportunidades. Por esta razón, la necesidad de la creación de políticas públicas son una forma de intervención integral a través del Estado.