Río Negro tendrá su observatorio de conductas suicidas

La provincia de Río Negro logró una reducción considerable de 20,6% en los suicidios en la tasa interanual.

Este jueves, la Legislatura de Río Negro aprobó de forma unánime el proyecto de ley para la creación del Observatorio Provincial de Estudio de Prevención de las Conductas Suicidas . Se trata de un organismo que generará políticas públicas basadas en informes y estadísticas , para abordar la problemática y reducir la tasa anual de suicidios.

El proyecto fue impulsado originalmente por el vicegobernador Pedro Pessatti , al unificar las propuestas previamente presentadas por las legisladoras Silvia Morales de Juntos Somos Río Negro y Ofelia Stupenengo del PRO, que había presentado una iniciativa similar en coautoría con María Laura Frey del mismo espacio político.

El debate comenzó con el reconocimiento de la naturaleza compleja que presenta la conducta suicida. La falta de acceso a servicios de salud mental , los diferentes abordajes desde las instituciones, el estigma y la falta de contención emocional contribuyen a una vulnerabilidad en la persona.

El suicidio: una problemática multicausal

Además, se reconoce al suicidio como una problemática multicausal. Ya que se articula con la pobreza, con la violencia, el consumo problemático, el aislamiento, duelos sin resolver, experiencias traumáticas como abuso sexual, discriminación y falta de oportunidades. Por esta razón, la necesidad de la creación de políticas públicas son una forma de intervención integral a través del Estado.

suicidología El presidente de la Red Argentina de Suicidología, Marcelo Mandri estuvo presente en el debate.

Sin embargo, el abordaje estatal se desarrolla con ministerios y secretarias fragmentadas que dificultan una intervención interinstitucional acorde a la problemática. La creación del Observatorio permitirá el diseño y promulgación de políticas públicas necesarias para un abordaje correcto.

Río Negro, la provincia con la tasa más baja a nivel nacional

La legisladora Ofelia Stupenengo, abrió el debate con el reconocimiento de la complejidad de la conducta suicida. En esa línea, detalló que se registraron 4.197 suicidios en 2023, una tasa de 9,8 por 100.000 habitantes a nivel nacional. Destacó que Río Negro logró una reducción considerable de 20,6% en la tasa interanual.

La creación del Observatorio permitirá el análisis de las estadísticas, los dispositivos de salud mental disponibles y su capacidad, el diseño de políticas públicas para prevenir y fortalecer la atención en los dispositivos interinstitucionales estatales. El objetivo es garantizar la continuidad de las políticas “más allá de las gestiones de turno”.

sesion legislatura RN 2 octubre 2025 El objetivo es garantizar la continuidad de las políticas “más allá de las gestiones de turno”. Gentileza

Silvia Morales destacó el valor del impulso de la iniciativa del vicegobernador, mencionó que la ley demuestra la vocación del Gobierno provincial al brindar los recursos necesarios para el abordaje de una problemática cada vez más acentuada. Afirmó que, con el trabajo formalizado, “vamos a poder ayudar mucho más a todas aquellas personas que están necesitando”.

La crisis de la salud mental, una problemática latente

Lorena Matzen (UCR) por su parte señaló que el proyecto responde a una urgencia social. Indicó la necesidad imprescindible del Observatorio porque la sociedad está “totalmente vulnerada” por el deterioro de la salud mental. Destacó la importancia de una intervención temprana y el acompañamiento estatal, con información ordenada y protocolos claros para la integración de salud, educación y seguridad.

La legisladora Roberta Scavo (CC-ARI-CA) adhirió a las palabras de sus colegas y agradeció a la Red Argentina de Suicidología por la presencia de su presidente Marcelo Mandri y el trabajo que realizan. Destacó que Río Negro se posiciona como la provincia con la tasa más baja del país con respecto a la problemática suicida.

Legislatura Rio Negro (1).png El debate inició con el reconocimiento sobre la naturaleza compleja del suicidio y su multicausalidad. Gentileza Prensa Legislatura

El legislador Daniel Belloso (PJ-NE) destacó el trabajo previo de la legislatura cuando adhirió a la Ley Nacional 5595 con la institución del Día de Prevención del Suicidio el 10 de septiembre y la creación de una mesa interministerial para la tarea preventiva.

La legisladora Ayelén Expósito (VcT) valoró la herramienta del Observatorio para el análisis profundo de las situaciones. Insistió en que el Estado debe estar presente y que la ley complementa otras acciones esenciales como la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Solicitó que, además de la ley, se ponga el foco en equipar a los hospitales con equipos de salud mental.