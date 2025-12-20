Un anciano perdió el control del auto, cayó por un barranco y murieron dos acompañantes

El Renault 9 pasó de largo en una curva y cayó a un barranco en la ruta 23, a pocos kilómetros de Bariloche. Dos personas murieron en el momento.

El conductor sufrió heridas leves mientras que los otros dos ocupantes de vehículo murieron en el acto.

Un accidente con desenlace fatal ocurrió este viernes durante horas de la tarde en el kilómetro 27 de Dina Huapi de San Carlos de Bariloche , sobre la ruta 23 , donde un vehículo se desbarrancó y cayó más de 30 metros en un precipicio y dos de los ocupantes murieron en el acto .

El accidente ocurrió alrededor de las 19 horas. En el pavimento quedó la huella de la maniobra que realizó el conductor, en un sector de circulación compleja por ripio suelto.

Cuando arribaron los rescatistas, encontraron a dos personas sin vida, que eran ocupantes de vehículo. Una mujer que no pudo ser identificada y un hombre de 76 años domiciliado en el barrio El Maitén de Bariloche.

El conductor fue derivado a un centro médico con heridas diversas. De acuerdo a los datos que recabaron los investigadores, el vehículo circulaba en dirección a Dina Huapi y el episodio ocurrió cuando recorría la periferia de la estancia San Ramón.

WhatsApp Image 2025-12-20 at 10.23.21 (1) El conductor perdió el control del vehículo y cayó por un barranco más de 30 metros.

El rodado cayó por el precipicio más de 30 metros

En la curva donde tuvo lugar el accidente, es una zona que no posee guarda rail y tampoco pavimento. El vehículo cayó por una pendiente abrupta, de más de 30 metros, y se cree que las dos personas que murieron salieron despedidas del vehículo.

Se desconocen los motivos por el que el conductor perdió el control del vehículo, o si las condiciones de la calzada generaron complicaciones a la hora de transitar la curva del área.

Personal policial, bomberos y ambulancias trabajaron en el lugar del accidente, mientras que peritos de la Científica realizaron mediciones en el lugar para incorporar material probatorio al expediente que se inició.

Se incendió una camioneta Ecosport en la Ruta 22, a la altura del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti Un incendio destruyó una camioneta cerca del puente carretero en Cipolletti.

Una camioneta se incendió a metros del puente carretero

Una camioneta quedó destruida por efecto de un incendio que se produjo en el vehículo. Todo ocurrió este viernes por la tarde en cercanías al puente carretero, en la mano desde Cipolletti a Neuquén. Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino en el lugar, aunque los daños a la camioneta fueron totales.

El siniestro se registró a las 15:03 cuando transeúntes alertaron sobre el incendio de un vehículo Eco Sport sobre la Ruta 22 a la altura del km 1216. El rodado circulaba por el sector entre el cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti y la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuando los ocupantes comenzaron a notar las llamas en la zona del capot.

Gif Camioneta se prendió fuego a metros del puente carretero

En la camioneta viajaban dos personas, un hombre de 46 años de Fernández Oro y una mujer de 39 años de Cinco Saltos. Ambos se dirigían hacia la capital neuquina cuando vieron el humo saliendo de la parte delantera del auto. Los ocupantes no sufrieron heridas, aunque el vehículo tuvo importantes daños materiales.

“Manifestaron que al llegar a la altura del puente en la zona del capot comienzan a divisar humo, por lo cual detienen la marcha y comienza la ignición que consume el vehículo de manera rápida” explicó Vilma Ríos, responsable de Tránsito Cipolletti.

Ante la presencia del fuego, se utilizaron los extintores del Cuerpo de Seguridad Vial y se notificó a los Bomberos de Cipolletti, pero las llamas se expandieron rápidamente hasta consumir la totalidad de la Ecosport.